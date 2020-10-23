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Отравление Навального ,  
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Сенаторы попросили Госдеп и Минфин США ввести санкции из-за Навального

Группа сенаторов из двух партий призвала Майка Помпео и Стива Мнучина применить против Москвы новые ограничительные меры, использовав акт Магнитского или закон о контроле за химическим и биологическим оружием
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Шесть американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий направили письмо госсекретарю Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину, в котором потребовали ввести новые санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Письмо опубликовано на сайте сенатора-республиканца Мита Ромни.

В своем обращении сенаторы призвали использовать закон Магнитского, который позволяет вводить ограничения в отношении ответственных, по мнению Вашингтона, в нарушении прав человека, и закон о контроле за химическим и биологическим оружием.

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В письме сенаторы назвали Навального самым известным оппонентом президента Владимира Путина и отметили, что расследования Фонда борьбы с коррупцией позволили молодым россиянам «представить себе страну, где правит верховенство закона и где у обычных граждан есть право голоса».

Сенаторы перечислили другие резонансные отравления — экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, Владимира Кара-Мурзы — младшего, а также бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Письмо подписали Ромни, республиканцы Марко Рубио и Роджер Уикер, а также демократы Бен Кардин, Дик Дурбин и Крис Кунс.

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В конце сентября группа сенаторов разработала законопроект о санкциях против российских чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к отравлению Навального, указав среди возможных ограничительных мер заморозку активов и отказ в выдаче виз. Против кого именно должны быть направлены санкции, они не указали. Авторы проекта также предложили администрации США определить, нарушили ли российские власти международные соглашения о запрете использования химического и биологического оружия.

В начале октября ограничительные меры из-за отравления Навального ввел Евросоюз. Под них попали шесть россиян, в том числе директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Им запретили въезд в страны ЕС и заморозили активы в Евросоюзе. Меры ввели и против Научно-исследовательского института органической химии и технологии. Там, по версии западных спецслужб, было разработано и произведено нервно-паралитическое вещество «Новичок», следы которого в организме Навального нашли эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также лабораторий Германии, Швеции и Финляндии. В МИД ФРГ заявили, что те, кто попал в санкционный список, могут рассматриваться как «ответственные» за то, что произошло с оппозиционером. Позже аналогичные санкции ввела и Великобритания.

Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. Оппозиционер был госпитализирован, он впал в кому. Позже его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Сейчас он проходит курс реабилитации.

Россия неоднократно отрицала свою причастность к отравлению Навального и указывала на то, что с «Новичком» работали многие другие страны. В МИДе выводы ОЗХО считают бездоказательными. В Кремле говорили также, что перед отправкой в Германию у оппозиционера был взят комплекс анализов, однако никаких отравляющих веществ врачи не нашли. Российская сторона пообещала зеркальный ответ на европейские санкции.

Путин заявил о личной просьбе к прокуратуре выпустить Навального за рубеж
Общество
Фото:Michele Tantussi / Getty Images

Президент Владимир Путин, комментируя произошедшее с Навальным, заявил, что лично попросил Генпрокуратуру разрешить оппозиционеру выезд за рубеж, после того как получил обращение от жены политика Юлии. Он отметил, что Германия не предоставила по запросу России результаты анализов Навального и заключения экспертов о причинах его отравления, и сообщил о готовности Москвы «работать с полной отдачей» над тем, чтобы наказать виновных в отравлении оппозиционера, если в произошедшем был криминал.

Авторы
Анастасия Батманова, Наталия Анисимова
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