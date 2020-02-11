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Микрозаймы притягивают живущих на ползарплаты
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Газета
Микрозаймы притягивают живущих на ползарплаты
Газета № 007 (3174) (1102) Финансы,
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Микрозаймы притягивают живущих на ползарплаты
Центробанк впервые раскрыл данные о закредитованности клиентов МФО
Почти 40% клиентов микрофинансовых компаний отдают на обслуживание долгов более 80% своего ежемесячного дохода, подсчитал Банк России. Но в большинстве случаев МФО вообще не владеют точными данными о доходах своих клиентов
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Более половины микрозаймов в России (53,7%) выдаются заемщикам, которые платят по кредитам свыше 50% своего ежемесячного дохода, говорится в обзоре Банка России. А 36,9% небольших ссуд берут сверхзакредитованные клиенты — они тратят на обслуживание долгов более 80% своего ежемесячного дохода, следует из исследования ЦБ. До этого ЦБ данных по закредитованности клиентов МФО не раскрывал. У банков на заемщиков, тратящих более 80% доходов на выплаты по кредитам, приходится 23,3% выдач.

С 1 октября 2019 года МФО, как и банки, обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента при выдаче ссуды на сумму свыше 10 тыс. руб.

Как считал ЦБ

Банк России провел опрос 18 крупнейших микрофинансовых организаций (их доля на рынке составляет 66,1%). Исследование затронуло займы, которые выдавались физлицам в четвертом квартале 2019 года. Речь идет как о ссудах «до зарплаты» (pay day loans; PDL), так и о более длинных займах с рассрочкой платежа (Installment). ЦБ изучал распределение выдач микрозаймов в зависимости от доходов заемщиков, а также показателя долговой нагрузки. ПДН выше 50% означает, что клиент тратит на выплаты по кредитам свыше половины своего ежемесячного дохода.

Как занимают самые закредитованные россияне

Заемщики с долговой нагрузкой выше 80% в основном берут длинные займы с рассрочкой, следует из данных ЦБ. 26% выдач в сегменте Installment приходится на самых закредитованных клиентов, в сегменте займов «до зарплаты» таких выдач всего 11%. Средний уровень дохода клиентов в сегменте PDL составляет 15,7 тыс. руб., а в сегменте Installment — 32,1 тыс. руб.

Вторая по популярности микрозаймов группа — заемщики с самым низким ПДН (менее 30%): на них приходится 23% выдач длинных займов и 3% микрокредитов «до зарплаты».

Однако оценка доходов заемщиков неидеальна: как отмечает ЦБ, МФО чаще всего используют для этого данные Росстата (53,9% выдач), то есть сведения о средних доходах по региону, а не документы конкретных заемщиков. Для самой закредитованной категории (с ПДН выше 80%) этот показатель еще выше и составляет 60%. Такой подход необходим для быстрой обработки заявок, пояснили регулятору участники рынка.

Финансы
Fitch оценило долю заемщиков, отдающих банкам более 80% доходов

Микрофинансистам не хватает данных

Методика расчета ПДН позволяет брать за основу оценки Росстата, но не дает учитывать теневой доход клиентов. На эту проблему обращали внимание и банки: как писал РБК, они обсуждали возможность рассчитывать ПДН тех заемщиков, которые не могут подтвердить доход официальными документами, по дополнительным данным, например по информации об их расходах. ЦБ добро на такую методику не дал.

  • Практика «МигКредита» показывает, что более половины выдач действительно приходится на заемщиков с ПДН 50% и выше. При этом клиенты зачастую имеют достаточный доход, но далеко не всегда могут его показать, отмечает гендиректор «МигКредита» Олег Гришин. По факту клиенты не отдают половину своего дохода на обслуживание кредитов, утверждает он.
  • «Мы отдаем себе отчет, что не можем в полной мере верифицировать информацию о доходах, которую сообщает клиент. У МФО сейчас нет возможности пользоваться дополнительными данными, например ПФР. Если говорить объективно, то даже предоставление справки 2-НДФЛ не говорит о том, что у клиента не может быть неучтенного дополнительного дохода», — подчеркивает Гришин.
  • Опора только на данные Росстата — не лучшая практика: показатель среднедушевого дохода может быть нерелевантен для конкретного заемщика, объясняет замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.
  • Общая картина дохода заемщика искажается из-за недостатка данных, соглашается директор по рискам группы компаний Eqvanta (МФК «Быстроденьги» и «Турбозайм») Алексей Передерий: «Для займов до 50 тыс. руб. используется информация из заявления клиента, при работе с суммой свыше 50 тыс. руб. информацию берем из Росстата, и она часто не отражает реальное состояние по доходу заемщика. Для скоринга мы берем доход из заявления клиента и дополнительно оцениваем косвенными факторами».

Как ПДН влияет на закредитованность и МФО

Введение ПДН для микрофинансовых компаний и банков ЦБ объяснял необходимостью охладить сегмент необеспеченного кредитования. Первый эффект уже виден, указывает регулятор: по данным на 1 января 2020 года, рост задолженности по беззалоговым кредитам замедлился — 20,9% против рекордных 23,5%, зафиксированных в мае прошлого года. Пороговым значением для клиентов МФО является долговая нагрузка выше 50%. Если ПДН заемщика выходит за эту границу, МФО обязана сформировать по такому займу надбавку, которая оказывает давление на капитал. В четвертом квартале 2019 года надбавка к коэффициенту риска составляла 0,5%, с 1 января 2020 года она увеличена до 0,65%.

Но меры ЦБ по охлаждению необеспеченного кредитования касаются только легального рынка, указывает директор профильной саморегулируемой организации «МиР» Елена Стратьева. По ее словам, рост отказов в МФО может привести к перетоку клиентов к черным кредиторам: «Где мы действительно видим социальные риски, так это в области нелегального рынка. Это касается в том числе начисления процентов и штрафов, взыскания, то есть всего того, что, как правило, и порождает в конечном счете социальную напряженность».

Банк России пока не оценил, какую нагрузку на капитал МФО оказало введение новых требований. Первые оценки можно будет сделать после получения отчетности компаний в первом квартале 2020 года, говорится в его обзоре. «Возможный негативный эффект в значительной мере будет компенсиро­ваться значительным запасом капитала у МФО», — подчеркивает регулятор. Пока большинство участников рынка выполняют нормативы с большим запасом, что делает повышающие надбавки к капиталу менее эффективным регуляторным инструментом по сравнению с аналогичными надбавками в банковском секторе», считает Сурен Асатуров.

Финансы
Микрофинансовые компании стали чаще отказывать россиянам в займах

Автор: Юлия Кошкина.
Теги: МФО , долги , закредитованность
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