Структуре армянского фонда одобрили покупку активов Caterpillar в России

Структура фонда Balchug Capital вышла на финальную стадию покупки последних российских активов американской корпорации Caterpillar. Правкомиссия одобрила сделку на оставшиеся «дочки» производителя спецтехники за 2,6 млрд руб.

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела и одобрила заявку ООО «Инвестиционные решения» (принадлежит инвестиционному фонду Balchug Capital) на покупку четырех российских дочерних компаний американского производителя спецтехники Caterpillar. Об этом сообщили два источника РБК, знакомых с деталями сделки. По информации одного из собеседников, компания находится «на завершающем этапе переговоров, закрытие сделки ожидается в ближайшие месяцы».

В конце августа «Инвестиционные решения» совместно с ООО «Катерпиллар Евразия» направили обращение в Минпромторг с просьбой инициировать рассмотрение заявления о покупке долей в четырех «дочках» американской компании: в самой «Катерпиллар Евразия», «Катерпиллар Дистрибьюшн Интернейшнл», «Солар Турбинс Сиайэс» и «Электро-Мотив Локомотив Текнолоджис». Копия обращения есть в распоряжении РБК, подлинность документа подтвердили три источника, знакомых с его содержанием.

Согласно документу, доли планируется приобрести у Caterpillar за 2,613 млрд руб. В обращении указано, что это «второй этап комплексной сделки по приобретению всех активов продавца на территории России». В обращении заявитель также указал, что получил предварительное согласие Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По данным одного из собеседников РБК, на заседании 3 октября правительственная комиссия предъявила к продавцу требование проводить расчет по сделке в рублях на счета типа С (специальные рублевые счета нерезидентов из недружественных стран).

Как выкупали активы Caterpillar

Для Balchug Capital это будут не первые активы Caterpillar. Американская компания объявила о приостановке работы своего производства в России в марте 2022 года. В компании объяснили свое решение сложностью ведения бизнеса в стране из-за «сбоев в цепочке поставок и санкций». В ноябре 2023 года президент Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее ООО «ПСК — Новые решения» (прежнее название «Инвестиционных решений») приобрести 100% долей в ООО «Катерпиллар Тосно» и ООО «Катерпиллар Файнэншл». До июня 2024-го владельцами ООО были бывшие топ-менеджеры Сбербанка Кирилл Полишкин и Ян Вейцман. Затем компания перешла структурам Balchug Capital.

Что известно про покупателя Фонд Balchug Capital (прежнее название — Copperstone Capital) — инвестиционная фирма со штаб-квартирой в Ереване, она основана в 2010 году Давидом Амаряном. Ранее она в основном специализировалась на недвижимости. К примеру, в 2023-м фонд приобрел торгово-развлекательный центр «Метрополис» у американских инвесторов, а в декабре 2024-го — Сыктывкарский фанерный завод, один из крупнейших в России производителей фанеры. В апреле фонд стал владельцем российской «дочки» Goldman Sachs.

Завод «Катерпиллар Тосно» в Ленинградской области, выпускавший карьерные самосвалы и экскаваторы, работает с 2000 года. В 2023 году его выручка составила 210 млн руб., чистый убыток — 1,9 млрд руб. В 2024-м выручка снизилась до 59,86 млн руб., чистый убыток сократился до 1,27 млрд руб. Деятельность компании является убыточной три года подряд. «Катерпиллар Файнэншл» занимается лизинговой деятельностью, выручка компании с 2022 по 2023 год снизилась с 2,08 млрд до 805,7 млн руб. Чистая прибыль в 2022 году составила 153,11 млн руб., в 2023-м компания получила чистый убыток 1,04 млрд руб.

Что еще осталось у Caterpillar в России Четыре компании, которые Balchug Capital договорился купить, представляют собой дистрибуционную и сервисную инфраструктуру Caterpillar в России. ООО «Катерпиллар Евразия» занимается реализацией техники и энергетических установок, ООО «Катерпиллар Дистрибьюшн Интернейшнл» управляет складским комплексом в Химках площадью 17,5 тыс. кв. м для хранения техники и компонентов. ООО «Солар Турбинс Сиайэс» осуществляет сервисное обслуживание и ремонт газотурбинного оборудования, а ООО «Электро-Мотив Локомотив Текнолоджис» связано с железнодорожными технологиями.

Кто еще претендовал на активы Caterpillar

Помимо Balchug Capital на оставшиеся активы Caterpillar претендовала и другая российская компания. В сентябре стало известно о том, что ООО «Соммарива», бенефициарным владельцем которой является Андрей Черномырдин (сын экс-премьера Виктора Черномырдина), подало иск в Арбитражный суд Москвы.

«Соммарива» требовала обязать иностранные структуры Caterpillar дать согласие на продажу ей долей в тех же четырех компаниях и предоставить документы для получения разрешения правительственной комиссии. В компании объясняли свой интерес наличием опыта работы с техникой Caterpillar и планами по развитию компаний и организации производства аналогов. 3 декабря 2025 года Арбитражный суд Москвы отказал «Соммариве» в принятии обеспечительных мер, которые бы запретили регистрировать сделки с этими долями.

Еще один иск «Соммарива» подала 1 декабря — в нем она потребовала признать недействительным договор купли-продажи, передачи доли в уставных капиталах, где в числе ответчиков наряду со структурами Caterpillar указало «Инвестиционные решения». 4 декабря стало известно, что суд оставил исковое заявление без движения.

В Минпромторге отказались от комментариев. РБК направил запросы в Balchug Capital, «Соммариву», Caterpillar, Минфин, Минэкономразвития и Банк России.

Есть ли риски у сделки

По мнению Максима Игнатова, юриста Forward Legal, судебный процесс компании «Соммарива» против Caterpillar с требованием о понуждении компании к продаже российских активов и включение дочерней структуры Balchug Capital в качестве соответчика по иску о признании конкурирующей сделки недействительной создает для покупателя существенные риски. В случае удовлетворения требований судом Balchug Capital может лишиться прав на актив. Наличие титульных претензий может учитываться сторонами в ценообразовании сделки и при согласовании юридических механизмов защиты в транзакционной документации. Приобретение актива, в отношении которого существует титульный спор, также может повлечь дополнительные репутационные риски для покупателя.

Судебный спор по активу создает для покупателя два ключевых риска: блокировку закрытия сделки через обеспечительные меры и оспоримость перехода прав, считает Андрей Гусев, старший партнер АБ Nordic Star. Если первоначальный договор будет признан недействительным, регистрация перехода долей может быть отменена и стороны вернутся в исходное положение. В условиях санкционных ограничений возврат средств от иностранного продавца останется юридически и технически затруднительным, говорит эксперт.

В целом судебный процесс по делу «Соммаривы» может привести как к конкретным правовым последствиям, которые заявлены «Соммаривой», — о признании недействительным договора купли-продажи, передачи доли в уставных капиталах, так и не создать ожидаемых обстоятельств (в случае отказа в удовлетворении требований и (или) частичном удовлетворении требований), заключает Наталия Стрелкова, консультант юридической фирмы «Каменская & партнеры». При этом вопрос соблюдения Balchug Capital предусмотренных законодательством требований при совершении сделок лежит в плоскости оценки регулирующих органов и непосредственно суда, напоминает она.

Режим расчетов в рублях на счетах типа С фактически стал стандартной конструкцией для сделок с нерезидентами из недружественных юрисдикций, поясняет Гусев. Он используется для контроля расчетов и исключения свободного вывода средств. Комиссия вправе определять условия индивидуально, однако именно в таких сделках требование счета типа С применяется как базовая рамка, говорит он. Расчеты с использованием счета типа С используются в том числе для уплаты налогов, пошлин, сборов, иных обязательных платежей в бюджет, приобретения нерезидентами иностранных ценных бумаг в соответствии с указом президента (от 8 ноября 2023 года № 844), добавляет Стрелкова.

Игнатов уточнил, что данное правило направлено на снижение риска нарушения международных санкций, увеличения контроля за движением денежных средств и исключение совершения подозрительных транзакций. В то же время расчеты через счет типа С не являются обязательными для всех сделок с иностранцами, в некоторых случаях правкомиссия может идти на уступки контрагентам, разрешая расчеты за актив прямым переводом на иностранный банковский счет продавца. В случае со сделкой Balchug Capital и Caterpillar нельзя полностью исключать, что требование комиссии может быть связано с желанием госоргана установить повышенный контроль за оспариваемой сделкой и сохранить расчеты по сделке в российском контуре в связи с реституционными рисками, отметил он.