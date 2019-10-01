Российских заемщиков начали оценивать по долговой нагрузке

Как будет считаться показатель

Показатель долговой нагрузки заемщиков обязаны рассчитывать банки, микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы. ПДН — это соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиента. По методике ЦБ учитываются все обязательства гражданина: одобренные или уже действующие кредиты, лимиты по кредитным картам, микрозаймы. В некоторых случаях в расчет берутся кредиты, по которым клиент выступает созаемщиком или поручителем. Данные о задолженности гражданина кредиторы, как и сейчас, будут получать из бюро кредитных историй. Второй опорный показатель — доход заемщика — можно рассчитывать несколькими способами, одобренными ЦБ. Доходами могут считаться зарплата, пенсия, средства от сезонных работ или сдачи имущества в аренду, если это подтверждается документами.

ПДН рассчитывается при выдаче потребительских кредитов и займов свыше 10 тыс. руб. Показатель также учитывается при оформлении кредитных карт. Размер выплат по кредитным картам банки смогут включать в расчет ПДН двумя способами: как 5% от лимита или как 10% от фактической задолженности по карте.

ПДН заемщика будет одинаковым во всех банках и МФО

При расчете ПДН кредитор смотрит на соотношение платежей по кредитам и доходам клиента. Если данные по обязательствам берутся из кредитной истории, то оценка финансового положения гражданина может отличаться — все зависит от методики кредитора.

Может ли клиент узнать свой ПДН

Взвесить свою долговую нагрузку можно самостоятельно, оценив соотношение обязательств и среднего дохода, но нет гарантий, что результат совпадет с расчетами кредиторов. Часть данных можно будет увидеть в кредитной истории, рассказали РБК в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и БКИ «Эквифакс». Это значение числителя в формуле расчета ПДН — ежемесячные суммы платежей, пояснил гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. Информацию о доходах граждан кредитные бюро пока не получают.

Банки могут не брать во внимание неподтвержденные доходы и завышать долговую нагрузку клиента. Узнать, какой ПДН присвоил банк или МФО, гражданин не сможет — пока кредиторы не должны раскрывать этот показатель. ЦБ планирует порекомендовать банкам сообщать клиентам их ПДН, сообщила РБК пресс-служба регулятора: «Это даст заемщику больше информации для того, чтобы оценить свои возможности и принять ответственное решение. В целом эта мера, на наш взгляд, будет способствовать снижению закредитованности граждан».

Высокий ПДН будет поводом для отказа в кредите

ПДН — не единственный критерий, из которого складывается оценка платежеспособности заемщика. «Гражданам не будут автоматически отказывать в кредите только из-за повышенной долговой нагрузки, если она в целом приемлема для банка», — говорит гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович.

Долговая нагрузка выше 50% уже может считаться заградительным барьером для кредитования, считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. «Кредитование в этих диапазонах ПДН возможно, но на не самых привлекательных условиях для заемщика», — уточнил он.

Единого нормативного значения долговой нагрузки не устанавливается. Скорее всего, кредиторы могут сдвигать предельное значение ПДН в зависимости от финансового положения клиента, полагает Лагуткин. «Чем выше уровень дохода потребителя, тем выше может быть предельное значение ПДН. Для доходов на уровне прожиточного минимума и в пределах 150% от него приемлемым значением ПДН может быть 30%, а для потребителей с доходом 60–70 тыс. руб. предельное значение ПДН вполне может быть 50%», — поясняет гендиректор БКИ «Эквифакс».

Уровень заградительного ПДН будет зависеть от риск-аппетита банка, его подхода к оценке риска заемщика, ценообразования и структурирования кредитной сделки, перечисляет руководитель блока «риски» банка «Открытие» Ирина Кремлева. По ее словам, средние значения по рынку определятся позже. «У всех [игроков] разное ощущение этой грани», — соглашается директор департамента кредитных рисков «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич.

«Мы не считаем, что какой-либо уровень [ПДН] станет для банка заградительным», — заявили в пресс-службе ВТБ. Там сообщили, что банк уже взвешенно подходит к оценке закредитованности клиентов.

«По нашим оценкам, это 60–70%, в зависимости от принятых в конкретном банке риск-политик и качества портфеля», — отмечает начальник управления анализа рисков департамента розничных рисков ПСБ Павел Акимов.

Введение ПДН усложнит получение кредитов для клиентов с высокой долговой нагрузкой, а также заемщиков с серыми зарплатами и пустой кредитной историей, отмечает пресс-служба Тинькофф Банка.

Сбербанк и Райффайзенбанк будут рассчитывать нагрузку на капитал на основе ПДН не так, как остальные, — через подход на основе внутренних рейтингов (ПВР), что позволяет им не применять надбавки по потребкредитам, предложенные ЦБ. Для Сбербанка и Райффайзенбанка регулятор разработал отдельное указание, но не отменил обязанность рассчитывать долговую нагрузку клиентов.

Сколько россиян рискуют не получить новые кредиты

По данным ЦБ, в первом квартале 2019 года 9,7% кредитов выдавались клиентам с высокой долговой нагрузкой: их ПДН превышал 80%. Новый подход затронет не более 10% потенциальных и действующих заемщиков, считает Лагуткин. «У этих клиентов долговая нагрузка уже находится в районе потенциально предельных значений», — добавляет он.

По данным НБКИ, 11,3% заемщиков, или почти 5 млн россиян, тратят на обслуживание кредитов более половины своих ежемесячных доходов. «Потенциально ПДН мог бы повлиять на ограничение выдачи этой группе потребителей. Но фактически этих граждан банки и сейчас уже практически не кредитуют. Вполне возможно, что введение ПДН может коснуться некоторых групп заемщиков МФО», — говорит Волков.

Число клиентов, которые не смогут рассчитывать на получение новых кредитов из-за высокой долговой нагрузки, может вырасти, признают в ВТБ, но не дают количественных оценок.

Платежеспособные заемщики не почувствуют новых ограничений, утверждает руководитель департамента по управлению рисками Альфа-банка Андрей Гулецкий: «С учетом нашей консервативной кредитной политики и качественного скоринга мы не ожидаем заметного влияния на объем портфеля».

«Мы планируем не снижение числа выдаваемых кредитов, а переориентацию из более рискованных сегментов в менее рискованные», — сообщила Кремлева. По ее оценкам, нововведение может снизить долю одобрений на 2–4%.

Вырастет доля клиентов, для которых ухудшатся условия кредитования не из-за нагрузки, а из-за невозможности документально подтвердить доход, полагает Шабашкевич. По оценкам «Ренессанс Кредита», это может коснуться 15–30% заемщиков.

Какие альтернативы банки могут предложить слишком закредитованным клиентам

ЦБ разрешил банкам не пересчитывать ПДН заемщика при реструктуризации ссуды, если его долговая нагрузка при этом снизится. Таким образом, ужесточение регулирования не затронет случаи, с которыми могут столкнуться самые закредитованные граждане. Почти все опрошенные РБК банки из топ-20 не дали ответа, будут ли они предлагать реструктуризацию вместо новых займов клиентам с высоким ПДН. В ВТБ отметили, что в банке давно существуют программы реструктуризации, которыми могут воспользоваться клиенты с высоким ПДН, а в «Ренессанс Кредите» сообщили, что не планируют реструктурировать задолженность клиентов в других банках.

Как ПДН повлияет на банки

Изначально внедрить ПДН Центробанк хотел с начала 2019 года, но банки попросили перенести этот срок: по оценке Ассоциации российских банков, игрокам требовалось от пяти месяцев до полутора лет на изменение методик в соответствии с требованиями регулятора. ЦБ такую отсрочку предоставил.

Введение нового показателя не окажет существенного влияния на маржу банков, поскольку доля заемщиков с ПДН выше 50% невысока, отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Возможно ограниченное влияние на капиталы банков, добавляет он: «Тем не менее если какие-то крупные розничные банки будут испытывать затруднения с выполнением нормативов, это будет связано не с введением ПДН как такового, а с другими накопленными проблемами и недостатками их бизнес-моделей». Большинство крупных игроков имеют достаточный запас капитала, чтобы удерживать темпы выдачи необеспеченных кредитов на высоком уровне, считает аналитик.