Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву дронов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон, летевший в направлении Москвы, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

Позднее, в 8:16 мск, Собянин сообщил о втором сбитом аппарате, а в 8:27 мск — третьем.

Всего в ночь на 10 декабря средства ПВО сбили 20 беспилотников, сообщало Минобороны. Больше всего над Брянской областью — 16. Еще два — над Калужской областью, по одному — над Белгородской областью и Московским регионом.