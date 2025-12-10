 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон, летевший в направлении Москвы, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

Позднее, в 8:16 мск, Собянин сообщил о втором сбитом аппарате, а в 8:27 мск — третьем.

Всего в ночь на 10 декабря средства ПВО сбили 20 беспилотников, сообщало Минобороны. Больше всего над Брянской областью — 16. Еще два — над Калужской областью, по одному — над Белгородской областью и Московским регионом.

Теги
Персоны
Сергей Собянин Москва беспилотники
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Прямой эфир
