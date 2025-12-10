 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Подростки в Австралии смогли обойти запрет на использование соцсетей

Соцсети в Австралии с 10 декабря по закону обязаны ограничивать доступ подросткам младше 16 лет. Как пишет ABС, многие дети уже смогли обойти верификацию по фото. Власти страны признавали, что реализация запрета не будет идеальной
Фото: Roni Bintang / Getty Images
Фото: Roni Bintang / Getty Images

В Австралии 10 декабря вступил в силу закон, ограничивающий использование социальных сетей подростками младше 16 лет, передает «Би-би-си». Исключения не предусмотрены, даже если родители не против того, чтобы у ребенка был аккаунт.

В список платформ, которые должны проверять возраст пользователей и ограничивать доступ тем, кому меньше 16 лет, попали в том числе Facebook и Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), TikTok, Snapchat, X, YouTube и Reddit. Как отмечает ABC, перечень может быть расширен. За неисполнение требований закона платформам грозит штраф до почти 50 млн австралийских долларов ($33 млн).

«Вместо того чтобы проводить время, сидя в телефоне, начните заниматься новым видом спорта, научитесь играть на новом музыкальном инструменте или прочтите уже книгу, которая давно лежит на вашей полке», — сказал премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз, комментируя новая закон.

Он признал, что на начальном этапе реализация закона не будет идеальной. «Мы с этим справимся», — отметил глава правительства Австралии.

Как отмечает The Guardian, подростки уже начали хвастаться в соцсетях, что сумели обойти новый запрет. Кроме того, например, жительница Сиднея рассказала ABC, что ее дочь, хотя ей 13 лет, сохранила доступ к соцсетям, пройдя верификацию с помощью сканирования лица. Мужчина из Брисбена сообщил, что его 13-летний сын тоже прошел проверку возраста, «спрятав зубы и сморщив лицо».

«Я поддерживаю этот закон, но он плохо реализуется. Моя дочь-подросток изолирована, потому что она не соврала о своем возрасте, а все ее друзья соврали», — отметила женщина из Мельбурна.

Все социальные сети, кроме Х, сообщали, что будут соблюдать новый австралийский закон. Кроме верификации по селфи, они также могут начать проверять возраст по удостоверениям личности или связанным с аккаунтом банковским счетам.

