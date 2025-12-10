 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

В конгресс внесли законопроект о выходе США из НАТО

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Республиканцы внесли инициативу о выходе США из НАТО в обе палаты конгресса. Автор законопроекта Масси называет блок «реликтом холодной войны» и считает, что членство в нем не отвечает интересам нацбезопасности США
Томас Масси
Томас Масси (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Член палаты представителей американского конгресса от штата Кентукки, республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе США из НАТО, сообщает офис конгрессмена.

Законопроект HR 6508 предлагается называть «Закон о ненадежной организации» (Not A Trusted Organization Act, NATO Act) или «Закон о НАТО».

«НАТО — это реликт холодной войны. Мы должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты нашей собственной страны, а не социалистических государств. НАТО было создано для противодействия Советскому Союзу, который распался более 30 лет назад. С тех пор участие США обошлось налогоплательщикам в триллионы долларов и по-прежнему сопряжено с риском вовлечения США в иностранные войны», — заявил Масси.

США поставили Европе дедлайн по расходам на оборону
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Конгрессмен подчеркнул, что Конституция США не разрешает постоянное вмешательство в иностранные дела, а Вашингтон не должен обеспечивать безопасность «всего мира, особенно когда богатые страны отказываются платить за собственную оборону».

В инициативе говорится, что членство в НАТО не соответствует интересам национальной безопасности США. Законопроект предполагает, что президент США в соответствии со статьей 13 Североатлантического договора должен уведомить НАТО о выходе страны не позднее, чем через 30 дней после вступления в силу закона.

Однопартиец Масси, сенатор от штата Юта Майк Ли внес в сенат США сопутствующий законопроект S.2174.

Посол США при НАТО назвал «очень низким» риск нападения России
Политика
Мэттью Уитакер

Президент США Дональд Трамп неоднократно грозил выходом страны из НАТО, критикуя союзников по блоку за недостаточный уровень расходов на оборону. Этим летом страны альянса приняли обязательство увеличить оборонные траты до 5% ВВП к 2035 году.

При предшественнике Трампа Джо Байдене конгресс одобрил законопроект, запрещающий любому президенту США выходить из НАТО. Соавтором инициативы выступил нынешний глава Госдепартамента Марко Рубио. Однако, как говорили опрошенные Politico эксперты, Трамп может обойти этот запрет, сославшись на президентские полномочия в сфере внешней политики.

В новой Стратегии национальной безопасности США говорится о необходимости препятствовать восприятию НАТО как «постоянно расширяющегося альянса». И хотя партнерство с Европой является важным для Вашингтона, он больше не будет, «подобно Атланту, удерживать на себе весь мировой порядок», сказано в документе.

По сведениям Reuters, США потребовали от европейских стран до 2027 года взять на себя большую часть обязательств по оборонным расходам НАТО, касающихся в том числе производства ракет и сбора развединформации. Американская сторона пригрозила сокращением участия США в некоторых оборонных механизмах НАТО, если этого не произойдет в установленный срок.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Конгресс США республиканцы НАТО
Материалы по теме
Экс-главком НАТО изложил «суровую правду» относительно помощи Украине
Политика
Командующий армией Чехии описал, в каком случае «НАТО придет конец»
Политика
Рютте рассказал, сколько НАТО нужно денег на оружие для Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 08:38 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 08:38
Посол Франции назвал, что нужно держать в уме для отношений с Россией Политика, 08:46
Песков ответил на слова Буданова о «прослушке Кремля» Политика, 08:36
Как угольные предприятия повышают безопасность инфраструктуры Отрасли, 08:32
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Как новый подход ВС РФ в делах о банкротствах повлиял на кредиторовПодписка на РБК, 08:29
Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву дронов Политика, 08:12
Подростки в Австралии смогли обойти запрет на использование соцсетей Политика, 08:11
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
«Это лишь начало»: как роботакси изменят навсегда экономику городовПодписка на РБК, 08:10
Экология без компромиссов: как НЛМК полностью исключил влияние на реку Тренды, 08:07
Трамп пообещал одним звонком остановить войну между Таиландом и Камбоджей Политика, 08:07
Структуре армянского фонда одобрили покупку активов Caterpillar в России Бизнес, 08:01
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
В конгресс внесли законопроект о выходе США из НАТО Политика, 07:54
От лечения к контролю: почему женщины после 45 — драйверы фармрынка Отрасли, 07:44