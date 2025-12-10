В конгресс внесли законопроект о выходе США из НАТО

Республиканцы внесли инициативу о выходе США из НАТО в обе палаты конгресса. Автор законопроекта Масси называет блок «реликтом холодной войны» и считает, что членство в нем не отвечает интересам нацбезопасности США

Томас Масси (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Член палаты представителей американского конгресса от штата Кентукки, республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе США из НАТО, сообщает офис конгрессмена.

Законопроект HR 6508 предлагается называть «Закон о ненадежной организации» (Not A Trusted Organization Act, NATO Act) или «Закон о НАТО».

«НАТО — это реликт холодной войны. Мы должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты нашей собственной страны, а не социалистических государств. НАТО было создано для противодействия Советскому Союзу, который распался более 30 лет назад. С тех пор участие США обошлось налогоплательщикам в триллионы долларов и по-прежнему сопряжено с риском вовлечения США в иностранные войны», — заявил Масси.

Конгрессмен подчеркнул, что Конституция США не разрешает постоянное вмешательство в иностранные дела, а Вашингтон не должен обеспечивать безопасность «всего мира, особенно когда богатые страны отказываются платить за собственную оборону».

В инициативе говорится, что членство в НАТО не соответствует интересам национальной безопасности США. Законопроект предполагает, что президент США в соответствии со статьей 13 Североатлантического договора должен уведомить НАТО о выходе страны не позднее, чем через 30 дней после вступления в силу закона.

Однопартиец Масси, сенатор от штата Юта Майк Ли внес в сенат США сопутствующий законопроект S.2174.

Президент США Дональд Трамп неоднократно грозил выходом страны из НАТО, критикуя союзников по блоку за недостаточный уровень расходов на оборону. Этим летом страны альянса приняли обязательство увеличить оборонные траты до 5% ВВП к 2035 году.

При предшественнике Трампа Джо Байдене конгресс одобрил законопроект, запрещающий любому президенту США выходить из НАТО. Соавтором инициативы выступил нынешний глава Госдепартамента Марко Рубио. Однако, как говорили опрошенные Politico эксперты, Трамп может обойти этот запрет, сославшись на президентские полномочия в сфере внешней политики.

В новой Стратегии национальной безопасности США говорится о необходимости препятствовать восприятию НАТО как «постоянно расширяющегося альянса». И хотя партнерство с Европой является важным для Вашингтона, он больше не будет, «подобно Атланту, удерживать на себе весь мировой порядок», сказано в документе.

По сведениям Reuters, США потребовали от европейских стран до 2027 года взять на себя большую часть обязательств по оборонным расходам НАТО, касающихся в том числе производства ракет и сбора развединформации. Американская сторона пригрозила сокращением участия США в некоторых оборонных механизмах НАТО, если этого не произойдет в установленный срок.