Песков ответил на слова Буданова о «прослушке Кремля»

Песков после слов Буданова заявил, что чиновники должны быть более аккуратными
«Вражеские спецслужбы» выполняют свою работу, в связи с этим государственным служащим следует быть осторожнее, считает Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Чиновники в России должны проявлять предельную аккуратность в связи с потенциальными угрозами со стороны спецслужб других стран, заявил RTVI представитель российского президента Дмитрий Песков.

«Спецслужбы выполняют свою работу. Тем более вражеские. Это диктует необходимость чиновникам быть предельно аккуратными», — сказал Песков.

Так представитель главы государства прокомментировал слова руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, который заявил о возможности «прослушивать Кремль». «Можем, да. Мы за это деньги получаем», — сказал Буданов.

«Я думаю, что это никоим образом не соответствует действительности, это не будет допущено. Попытки будут прослеживаться, не исключаю, но у нас достаточно технических средств для того, чтобы противодействовать деятельности со стороны противника. Это не имеет под собой реальных действий», — оценил слова Буданова зампред комитета нижней палаты парламента по обороне Юрий Швыткин. Он уверен, что слова начальника украинской разведки были в большей степени «игрой внутреннего потребителя на население Украины».

Буданов фразой «там все чудесно» оценил переговоры с Россией в Абу-Даби
Политика
Кирилл Буданов

Ранее агентство Bloomberg без указания источника информации опубликовало две стенограммы разговоров — спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова от 14 октября и спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева и Юрия Ушакова от 29 октября.

Дмитриев назвал публикацию фейком. Ушаков заявил, что некоторые утечки в СМИ о телефонных переговорах носят фейковый характер, а другие он бы «вообще отказался комментировать», так как его разговоры с Уиткоффом имеют закрытый характер.

Публикация подслушанных телефонных разговоров в России является уголовным преступлением, заявил в конце ноября президент Владимир Путин. «Что касается этих сливов. Это могут быть фейки какие-то, может быть, действительно подслушанные разговоры. Вообще-то это уголовное наказание у нас. Подслушивать нельзя. Поставили подглядывать, а они подслушивают. Пусть займутся своим собственным делом», — сказал он и добавил, что не в курсе «сути этих прослушек и сливов».

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дмитрий Песков Кирилл Буданов прослушка
