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Финансы ,  
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Fitch оценило долю заемщиков, отдающих банкам более 80% доходов
Такая долговая нагрузка у каждого четвертого россиянина, имеющего кредиты, следует из оценок Fitch на основе методологии Центробанка. По оценкам банкиров, учитывающих и серые доходы, доля подобных заемщиков в 2,5 раза меньше
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В 2019 году почти каждый четвертый российский заемщик отдавал по кредитам свыше 80% своих доходов. Такие данные приводятся в обзоре рейтингового агентства Fitch на основе новой единой методологии ЦБ по определению предельной долговой нагрузки (ПДН), ставшей обязательной для банков с 1 октября 2019 года.

По этой методологии в группу с долговой нагрузкой выше 80% сейчас можно отнести чуть менее 25% банковских клиентов. Ранее банки долю таких заемщиков оценивали менее консервативно: в первом квартале они, исходя из собственных моделей, относили к категории слишком закредитованных менее 10% заемщиков.

С наименее закредитованными заемщиками (теми, кто тратит на погашение долга менее 30% дохода) ситуация обратная: банки относили к их числу более 35% клиентов, а по методологии ЦБ в их число входят чуть более 20% заемщиков.

Показатель долговой нагрузки — соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиента. Чем выше значение ПДН заемщика, тем больше резервов по такому кредиту должен создать банк. ЦБ предполагает, что такой подход снизит интерес игроков к работе со слишком закредитованными гражданами.

Надбавки в зависимости от долговой нагрузки пока применяются к беззалоговым ссудам и займам на сумму от 10 тыс. руб. Показатель также учитывается при оформлении кредитных карт.

Почему банки насчитали меньше закредитованных граждан

Как напоминает Fitch, ЦБ сейчас рекомендует участникам рынка использовать для расчета доходы, которые гражданин может подтвердить документами. Кредиторы также могут уточнять информацию в Пенсионном фонде России и Федеральной налоговой службе или опираться на средний уровень доходов в регионе проживания клиента. Но ПДН, который банки рассчитывали сами, как правило, включал и прочий доход, основанный на оценках или интервью заемщиков. «Такая разница часто является существенной», — говорится в обзоре.

Расхождение методик уже привело к тому, что «средний риск-вес для необеспеченных кредитов, выданных в октябре, увеличился до 220% по сравнению со 170% по необеспеченным кредитам, выданным в апреле—сентябре, когда применялись предыдущие риск-веса», — пишут аналитики Fitch. Чем меньше коэффициент, тем меньше капитала требуется для обеспечения кредита. Пока повышение надбавок по кредитам не повлияло значительно на капитал банков, отмечает аналитик Fitch Антон Лопатин.

«По нашим оценкам, повышение [риск-весов] могло бы быть существенно меньшим (на 30 п.п., а не 50 п.п.), если бы банкам было разрешено взвешивать кредиты на основании показателей, которые они используют для выдачи кредитов, а не на регулятивном определении ПДН, используемом ЦБ», — пишет Fitch.

Кредитные организации уже обсуждают с ЦБ дополнительные способы оценки дохода граждан для расчета ПДН. Банки предлагали регулятору подходы, которые бы позволили учитывать неформальный заработок клиентов: самодекларирование или данные о карточных транзакциях. ЦБ пока не одобрил ни одну из методик. Банк России не ответил на запрос РБК, намерен ли он обсуждать этот вопрос с рынком в 2020 году.

Работают ли меры ЦБ по охлаждению потребкредитования

В октябре рост необеспеченного кредитования замедлился на 0,4 п.п. по сравнению с сентябрем, до 1,3% в месячном выражении, отмечает Fitch. Повышение риск-весов и расчет ПДН повлияли на спад, но незначительно, считают аналитики: «Рост кредитования с большей вероятностью будет сдерживаться более жесткими стандартами выдачи кредитов самих банков в ответ на ухудшение качества активов, а не регулятивными изменениями».

ЦБ отчитался о минимальном с начала года темпе роста потребкредитования
Финансы

Пока не ясно, насколько устойчиво октябрьское замедление необеспеченного кредитования, подчеркивает директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Эффект от принятых мер можно будет увидеть в конце первого квартала, спустя полгода после введения ПДН, считает он. «По нашему мнению, приемлемым для регулятора станет снижение темпов роста до 15% годовых и ниже (по данным ЦБ на 1 декабря, рост в годовом выражении составлял 22,6%. — РБК). При сохранении динамики на уровне, близком к 20%, нельзя исключать дополнительного ужесточения мер по сдерживанию кредитной активности банков», — заключает Доронкин.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, потребкредиты
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