Fitch оценило долю заемщиков, отдающих банкам более 80% доходов

Почему банки насчитали меньше закредитованных граждан
Как напоминает Fitch, ЦБ сейчас рекомендует участникам рынка использовать для расчета доходы, которые гражданин может подтвердить документами. Кредиторы также могут уточнять информацию в Пенсионном фонде России и Федеральной налоговой службе или опираться на средний уровень доходов в регионе проживания клиента. Но ПДН, который банки рассчитывали сами, как правило, включал и прочий доход, основанный на оценках или интервью заемщиков. «Такая разница часто является существенной», — говорится в обзоре.
Расхождение методик уже привело к тому, что «средний риск-вес для необеспеченных кредитов, выданных в октябре, увеличился до 220% по сравнению со 170% по необеспеченным кредитам, выданным в апреле—сентябре, когда применялись предыдущие риск-веса», — пишут аналитики Fitch. Чем меньше коэффициент, тем меньше капитала требуется для обеспечения кредита. Пока повышение надбавок по кредитам не повлияло значительно на капитал банков, отмечает аналитик Fitch Антон Лопатин.
«По нашим оценкам, повышение [риск-весов] могло бы быть существенно меньшим (на 30 п.п., а не 50 п.п.), если бы банкам было разрешено взвешивать кредиты на основании показателей, которые они используют для выдачи кредитов, а не на регулятивном определении ПДН, используемом ЦБ», — пишет Fitch.
Кредитные организации уже обсуждают с ЦБ дополнительные способы оценки дохода граждан для расчета ПДН. Банки предлагали регулятору подходы, которые бы позволили учитывать неформальный заработок клиентов: самодекларирование или данные о карточных транзакциях. ЦБ пока не одобрил ни одну из методик. Банк России не ответил на запрос РБК, намерен ли он обсуждать этот вопрос с рынком в 2020 году.
Работают ли меры ЦБ по охлаждению потребкредитования
В октябре рост необеспеченного кредитования замедлился на 0,4 п.п. по сравнению с сентябрем, до 1,3% в месячном выражении, отмечает Fitch. Повышение риск-весов и расчет ПДН повлияли на спад, но незначительно, считают аналитики: «Рост кредитования с большей вероятностью будет сдерживаться более жесткими стандартами выдачи кредитов самих банков в ответ на ухудшение качества активов, а не регулятивными изменениями».
Пока не ясно, насколько устойчиво октябрьское замедление необеспеченного кредитования, подчеркивает директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Эффект от принятых мер можно будет увидеть в конце первого квартала, спустя полгода после введения ПДН, считает он. «По нашему мнению, приемлемым для регулятора станет снижение темпов роста до 15% годовых и ниже (по данным ЦБ на 1 декабря, рост в годовом выражении составлял 22,6%. — РБК). При сохранении динамики на уровне, близком к 20%, нельзя исключать дополнительного ужесточения мер по сдерживанию кредитной активности банков», — заключает Доронкин.