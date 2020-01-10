Fitch оценило долю заемщиков, отдающих банкам более 80% доходов

Такая долговая нагрузка у каждого четвертого россиянина, имеющего кредиты, следует из оценок Fitch на основе методологии Центробанка. По оценкам банкиров, учитывающих и серые доходы, доля подобных заемщиков в 2,5 раза меньше

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В 2019 году почти каждый четвертый российский заемщик отдавал по кредитам свыше 80% своих доходов. Такие данные приводятся в обзоре рейтингового агентства Fitch на основе новой единой методологии ЦБ по определению предельной долговой нагрузки (ПДН), ставшей обязательной для банков с 1 октября 2019 года.

По этой методологии в группу с долговой нагрузкой выше 80% сейчас можно отнести чуть менее 25% банковских клиентов. Ранее банки долю таких заемщиков оценивали менее консервативно: в первом квартале они, исходя из собственных моделей, относили к категории слишком закредитованных менее 10% заемщиков.

С наименее закредитованными заемщиками (теми, кто тратит на погашение долга менее 30% дохода) ситуация обратная: банки относили к их числу более 35% клиентов, а по методологии ЦБ в их число входят чуть более 20% заемщиков.