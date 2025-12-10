 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило об уничтожении 20 дронов над Россией за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО уничтожили 20 беспилотников над регионами России за прошедшую ночь, сообщили в Минобороны.

Больше всего беспилотников сбили в небе над Брянской областью — 16. Два дрона перехватили над Калужской областью, по одному — над Белгородской областью и Московским регионом.

Аэропорт Калуги ввел временные ограничения на полеты
Политика

На фоне угрозы атаки беспилотников утром 10 декабря полеты ограничил аэропорт Калуги. Ограничения в нем действуют до сих пор.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне вечером сообщал о перехвате четырех беспилотников, летевших на Москву.

В ночь на 9 декабря силы ПВО уничтожили над российскими регионами 121 дрон ВСУ.

