Минобороны сообщило об уничтожении 20 дронов над Россией за ночь

Силы ПВО уничтожили 20 беспилотников над регионами России за прошедшую ночь, сообщили в Минобороны.

Больше всего беспилотников сбили в небе над Брянской областью — 16. Два дрона перехватили над Калужской областью, по одному — над Белгородской областью и Московским регионом.

На фоне угрозы атаки беспилотников утром 10 декабря полеты ограничил аэропорт Калуги. Ограничения в нем действуют до сих пор.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне вечером сообщал о перехвате четырех беспилотников, летевших на Москву.

В ночь на 9 декабря силы ПВО уничтожили над российскими регионами 121 дрон ВСУ.