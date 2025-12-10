Москвичей предупредили о мокром снеге в ближайшие дни

Жителей Москвы 10 декабря ждет типичный зимний день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Температура воздуха днём будет колебаться около 1 градуса тепла, однако ощущаться будет как −2. Влажность воздуха достигает отметки 85%. Ветер будет дуть с южного направления со скоростью 1,9 м/с, изредка усиливаясь до 4,5 м/с. Атмосферное давление останется в пределах 747 мм ртутного столба, что близко к норме.

До конца недели москвичей ожидает преимущественно облачная погода. Дневные температуры будут колебаться от −1 до 2 градусов, а ночью ожидается похолодание до отметок в районе −3 градусов.

Осадки возможны в виде лёгкого мокрого снега, особенно в ночные часы, однако интенсивных снегопадов не предвидится. Давление будет варьироваться в диапазоне 746–748 мм ртутного столба, что свидетельствует о стабильной погодной ситуации.