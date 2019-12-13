Ротация началась с востока

Президент сменил глав Иркутской и Еврейской автономной областей

Первыми губернаторами-отставниками после выборов в сентябре стали главы Иркутской области и Еврейской АО: коммунист Левченко не смог отстоять пост на фоне критики из центра, Левенталя подвели экономические проблемы региона

Сергей Левченко (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин принял отставки «по собственному желанию» губернатора Иркутской области Сергея Левченко и главы Еврейской автономной области Александра Левинталя. Врио руководителя Иркутской области стал замглавы МЧС, главный госинспектор России по пожарному надзору Игорь Кобзев, летом возглавлявший операцию по тушению пожаров в Сибири. А Еврейскую АО возглавил сенатор от региона Ростислав Гольдштейн.

Обе отставки не стали неожиданностью — в начале осени РБК писал, что в Кремле недовольны главами этих регионов и готовят их уход. Оба губернатора, согласно проводимым для Кремля закрытым социологическим исследованиям, входили в пятерку аутсайдеров по уровню доверия жителей своих регионов. Как отставляли «красного» губернатора

Руководство КПРФ до последнего пыталось договориться с Кремлем о сохранении поста за Левченко до выборов, рассказали РБК два источника, близких к региональным властям. Но за несколько дней до ухода губернатору-коммунисту был предложен выбор: отставка по собственному желанию или увольнение в связи с недоверием президента, говорят они. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о встрече Путина с главой КПРФ Геннадием Зюгановым и об обсуждении ситуации с иркутским губернатором.

Руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко заявил РБК, что, так как на Левченко в последнее время оказывается «мощное давление со стороны СМИ», штаб протестных действий Компартии принял решение провести 14 декабря общероссийскую акцию в поддержку представителей партии на руководящих постах.

В ноябре фракция КПРФ в Госдуме подписала обращение к Путину с призывом не увольнять Сергея Левченко и оставить его на посту до выборов губернатора Иркутской области в 2020 году. После его отставки у КПРФ остались всего два губернатора — меньше, чем у ЛДПР (три), — глава Орловской области Андрей Клычков и глава Хакасии Валентин Коновалов.

Сергей Левченко с 1993 года был первым секретарем иркутского обкома КПРФ, а в 1999 году стал депутатом Госдумы по списку коммунистов. На выборах губернатора в 2015 году он получил 56,39% голосов избирателей, обойдя во втором туре кандидата от «Единой России».

В 2019 году работа Левченко на посту губернатора подверглась критике из-за того, как в регионе проводилась ликвидация последствий сильнейшего за последние годы паводка, в результате которого пострадали 38 тыс. человек. Путин неоднократно критиковал власти Иркутской области за неэффективную борьбу с последствиями наводнения. На совещании в аэропорту Братска Путин заявил о том, что чиновники неэффективно оказывают помощь пострадавшим людям. «К сожалению, есть случаи, когда гуманитарная помощь просто разбрасывается. В воду. Это вот так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?» — говорил он.

Уголовные дела вокруг Левченко За последние несколько лет было возбуждено несколько уголовных дел, связанных с окружением и семьей губернатора Иркутской области. Одно из самых громких касалось незаконной охоты на медведя, в которой подозревали главу региона. В 2019 году следователи возбудили дело по факту хищения 1,9 млн руб. при организации концерта губернаторского симфонического оркестра в зале Музикферайна в Вене. По версии следствия, вырученные в результате продажи билетов средства были похищены с использованием документов с признаками подделки. Летом сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Ему и нескольким другим региональным чиновникам было предъявлено обвинение в масштабной вырубке леса в государственном природном заказнике «Туколонь». Еще одно уголовное дело было возбуждено против директора компании «Звезда» Олега Хамуляка, обвиняемого в хищении 185 млн руб. у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области. Следствие представило документы, по которым Хамуляк имеет связи с Левченко и его сыном. В ноябре суд отправил Хамуляка в СИЗО на два месяца.

Потеряли ли коммунисты Иркутскую область

Левченко до отставки заявлял о планах пойти на второй срок в 2020 году. Но по закону «Об основных гарантиях избирательных прав» ушедший по собственному желанию в отставку губернатор не имеет права участвовать в следующих выборах в этом регионе.

Губернатор покинул пост в результате прямого давления Кремля на руководство КПРФ, уверен политолог Александр Пожалов. «У Кремля, видимо, не нашлось неопровержимых аргументов для избирателей, чтобы провести отставку «по утрате доверия», — пояснил он РБК. Факт досрочной отставки вместо сценария «победить коммуниста Левченко на выборах» показывает, что в Кремле, видимо, были не уверены в выигрыше у него в электоральном поле». В то же время, по данным закрытых социологических опросов, рейтинги Левченко резко упали после наводнения.

Биография нового врио главы региона не связана с регионом, вряд ли он известен региональным элитам, он не является публичным политиком, напомнил эксперт. Для кампании в Иркутской области нужен сильный кандидат — публичный политик, уверен он. Поэтому не факт, что именно Кобзев пойдет на выборы, говорит Пожалов. «Не исключено, что новому врио будет предназначена роль начать наводить порядок в регионе и в лесной отрасли, а решение о том, кто пойдет на выборы, будет приниматься только к концу весны», — предположил эксперт.

Политолог Ростислав Туровский уверен, что врио Иркутской области будет участвовать в выборах. «У него хорошая биография спасателя, напоминающая биографию министра обороны Сергея Шойгу в былые годы, — сказал он. — Его образ будет востребован, учитывая проблемы с наводнениями и пожарами [в Иркутской области]», — уверен он в успехе Кобзева.

Кто возглавил Иркутскую область Игорь Кобзев родился в Воронеже, ему 53 года. Он окончил Академию государственной противопожарной службы МЧС и проходил службу в одном из спасательных центров ведомства. Работал помощником начальника Главного управления по организации службы безопасности военной и внутренней службы, начальником управления кадров, был первым замначальника ГУ МЧС по Воронежской области, затем возглавил региональное управление. С 2017 года Кобзев работал директором департамента кадровой политики МЧС, с 2018 года стал и.о. замминистра, а в мае текущего года был утвержден в должности замминистра России — главы Госпожнадзора. Кобзев участвовал в ликвидации крупных происшествий и катаклизмов, в том числе руководил операциями по приему беженцев с Украины в Воронежской области, ликвидацией последствий взрывов бытового газа в жилых домах в Рязани, Ярославле, Иваново и Подмосковье, участвовал в мероприятиях по предупреждению ЧС при проведении чемпионата мира по футболу 2018 года.

Почему ушел Левинталь

Еврейская АО — депрессивный регион, и у Левинталя был один из самых низких рейтингов среди губернаторов. «Его шансы на переизбрание наряду с шансами архангельского главы Игоря Орлова рассматривались как самые низкие, — рассуждает политолог Александр Пожалов. — Сенатор Гольдштейн изначально рассматривался как основной кандидат на его место». Назначение было ожидаемым и обсуждалось в течение нескольких месяцев, рассказал РБК источник, близкий к сенатору.

До назначения в Совфед Гольдштейн был депутатом двух созывов Госдумы. Там он стал рекордсменом по числу зарегистрированных автомобилей: их у депутата и его супруги оказалось 40. До того как стать парламентарием, Гольдштейн был крупным бизнесменом и курировал дальневосточный межрегиональный координационный совет «Единой России». Источник РБК, близкий к властям региона, назвал его фигурой с давней федеральной политической поддержкой и большим влиянием в регионе.

«Ростислав [Гольдштейн] — очень опытный человек, он давно представляет Еврейскую область в Совете Федерации, — прокомментировал назначение курирующий Дальний Восток вице-премьер Юрий Трутнев. — Еще могу сказать, что он умеет добиваться успеха». Трутнев отметил, что сейчас ЕАО по уровню качества жизни и ряду показателей социального развития находится внизу рейтинга регионов Дальневосточного округа «и не только». «Мы с Ростиславом будем стараться вместе сделать так, чтобы там произошел перелом к лучшему», — добавил Трутнев. Для этого, по его словам, прежде всего надо сбалансировать бюджет области, «покончить с дефицитом топлива» и проблемами с выплатой заработных плат, так как избранный новый глава региона «должен начать работу без долгов предыдущего». «Также необходимо улучшать социальную инфраструктуру (состояние школ и больниц там плохое) и, наконец, использовать уже существующие меры поддержки экономики и придумать новые», — заключил Трутнев.

В начале декабря премьер-министр Дмитрий Медведев назвал критической ситуацию с мусорной реформой в ряде регионов, в том числе в ЕАО, и потребовал объяснений от властей субъектов Федерации.