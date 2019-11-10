Кремль выявил лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по доверию граждан

Вице-губернаторам выводили на экране данные по пятеркам регионов — лидеров и аутсайдеров по ряду показателей, например уровню доверия президенту и главе субъекта. В пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области, в пятерку аутсайдеров — Хабаровский край и Архангельская область, сказали два участника семинара РБК. Хабаровский край, который возглавляет представитель ЛДПР Сергей Фургал, — на последнем, 85-м месте, уточнили оба собеседника РБК. Член ЛДПР Сергей Фургал в 2018 году победил во втором туре губернаторских выборов действующего главу региона Вячеслава Шпорта.

На рейтинг главы государства в Архангельской области повлияло отсутствие диалога с населением как со стороны Москвы, которая планировала вывозить мусор на полигон «Шиес», так и со стороны внутриполитического блока области, объясняет близкий к администрации президента источник РБК.

В пятерку лидеров по уровню доверия губернаторам вошли, в частности, Ингушетия, Курганская и Курская области, сообщили два участника семинара.

В пятерку аутсайдеров по уровню доверия губернаторам вошли Архангельская, Еврейская автономная, Иркутская области и Республика Коми, а также Красноярский край, на ситуацию в котором повлияли стихийные бедствия, пересказывают собеседники РБК данные, с которыми ознакомили вице-губернаторов.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов — на последнем, 85-м месте. Разница между положительными и отрицательными ответами на вопрос о доверии Орлову составляет минус 60 процентных пунктов, уточняют два участника семинара. У главы Иркутской области коммуниста Сергея Левченко эти цифры составляют минус 27 процентных пунктов.

Ранее близкие к администрации президента источники сообщали РБК, что Орлов и Левинталь уйдут в отставку, а также о планирующейся отставке Левченко, рейтинги которого упали после наводнения. Не исключена отставка и главы Коми Гапликова, полномочия которого истекают в 2021 году, говорили летом собеседники РБК. Позже еще один близкий к Кремлю источник рассказал, что решение по Гапликову будет зависеть от того, сумеет ли он существенно снизить свой антирейтинг.

На примере ряда регионов рассматривались позитивные и негативные кейсы по уровню доверия губернаторам. В качестве негативных взяли Архангельскую область и Коми. Оба вице-губернатора объяснили проблемы с рейтингом несогласием жителей со строительством мусорного полигона на станции Шиес (находится на территории Архангельской области, но территориально близко к Коми), рассказывает участник семинара. Но руководство внутриполитического блока Кремля, по его словам, с этим не согласилось, посчитав, что причина — в плохой работе внутриполитических блоков регионов: «Им было сказано, что Архангельск и Коми «потеряли» губернаторов задолго до Шиеса».

«Слеза Осипова» и «разворот Текслера»

Выполнение выборного KPI как внутриполитическим блоком Кремля, так и регионами, где в сентябре прошли избирательные кампании, было признано в целом успешным, сказали два участника семинара РБК.

KPI по выборам для регионов оценивается по результату кандидата от власти или партии власти по итогам кампании, уровню явки и оценки гражданами легитимности выборов по итогам соцопросов, ранее сообщал РБК.

Изначально на выборах губернаторов внутриполитическим блокам регионов ставилась такая задача: победа кандидата от власти в первом туре с результатом не менее 60% при явке 30% и с показателем легитимности не менее 50%. Позже желаемый результат для губернаторов был скорректирован до 55%, рассказал близкий к Кремлю источник РБК.

По итогам единого дня голосования в сентябре все губернаторы набрали более 55%. Менее 60% при этом набрал глава Сахалинской области Валерий Лимаренко (56,14%). Что касается явки, то она везде была выше 30%. Около этой границы оказался только Санкт-Петербург — 30,07%.

Цель на выборах в заксобрания — победа «Единой России» с получением не менее половины мандатов совокупно по спискам и округам, с явкой не менее 25% и с показателем легитимности не менее 30%.

Явка ниже установленной планки была на выборах в Мосгордуму в Москве — 21,77%.

После выборов нельзя прекращать активность работы с медиа и вообще снижать активность губернатора, говорили участникам семинара. «Если ничего не делать, то рейтинг можно потерять за полгода», — пересказывает содержание сказанного один из собеседников РБК.

Регионам говорили о стратегических задачах на выборах 2020 года, KPI при этом остались прежними, сказал другой участник мероприятия. В контексте выборов в Госдуму говорилось, что «внутриполитические блоки регионов должны взаимодействовать с «Единой Россией» и готовиться к конкурентной борьбе», уточняет он.

В целом вице-губернаторам советовали работать со всеми партиями, представленными в регионе. Шла речь и про экологические проблемы: надо работать с «зеленой» повесткой, просчитывать риски, не запускать ситуацию. При этом отмечалось, что регионы недостаточно хорошо умеют работать с экологическими кейсами, перечисляют два собеседника РБК.

Также региональным чиновникам рассказывали о работе с системой «Инцидент-менеджмент» и о том, как работать с социально важным и позитивным контентом в соцсетях.

Много времени посвятили разбору удачных и неудачных кейсов — как управленческих, работающих не один год, так и выборных. Удачными выборными кейсами, в частности, были признаны «слеза Осипова» и «разворот Текслера», рассказывают участники семинара. «Нужно использовать хорошие качества губернатора, показывать его «человеческое лицо», — говорит один из них.

Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов во время передачи «Прямой разговор», выслушав жалобу матери ребенка-инвалида о том, что в доме нет воды и ребенка «приходится обтирать влажными салфетками, чтобы не было пролежней», едва сдержал слезы, а голос его задрожал. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер во время кампании практиковал отклонение от рабочего маршрута, с тем чтобы посетить объекты, на которые просили обратить внимание жители.

Для вице-губернаторов традиционно организовали командообразование. Чиновники рисовали граффити. Всех разделили на команды по федеральным округам, каждая должна была нарисовать что-то, символизирующее ее округ. «У Северо-Кавказского округа была гора с орлом, Приволжский нарисовал Волгу, вокруг которой разные символы, например Родина-мать, Северо-Западный — северное сияние», — описывает творчество вице-губернаторов один из собеседников РБК.

Сверху над восемью объектами (по числу федеральных округов) нарисовали триколор. Все вместе — это единый арт-объект, изображающий Россию, резюмировал собеседник РБК.

Политолог Евгений Минченко полагает, что введение KPI себя оправдало. «Исхожу из того, что успешным является то, что приносит результат. Если выборы выигрываются — значит, [введение KPI] было успешным», — сказал РБК Минченко.

Что касается KPI по доверию президенту и губернаторам, то, по словам эксперта, нужно будет посмотреть, сколько отставок будет во время очередного сезона ротации глав регионов. По количеству отставленных губернаторов можно будет судить о том, кто не выполнил этот KPI, говорит Минченко. Рейтинги президента и главы региона часто близки по своим значениям, если в субъекте «все начинает валиться», то падают оба показателя, резюмирует политолог. В целом, по оценке Минченко, «в последнее время очевидна профессионализация корпуса вице-губернаторов по внутренней политике». Многие из них вышли из политтехнологической сферы, отмечает эксперт.