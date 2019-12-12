Путин уволил губернатора Еврейской автономной области Левинталя

Александр Левинталь ушел в отставку по собственному желанию. Врио главы региона стал сенатор от ЕАО Ростислав Гольдштейн

Александр Левинталь (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Этим же указом Путин назначил врио главы региона сенатора Ростислава Гольдштейна. Президент также провел с ним рабочую встречу.

О том, что Левинталь покинет свой пост в рамках ротации глав регионов, в октябре сообщили источники РБК. По словам собеседников, близких к администрации президента, у губернатора стабильно низкие рейтинги поддержки населения и он сам не стремился остаться на этом посту на новый срок.

В июле источники РБК сообщили, что Левинталь входит в число губернаторов, отставка которых обсуждается в Кремле. По данным закрытых опросов для администрации президента, губернатор ЕАО вошел в десятку глав регионов, за смену которых высказывались большинство жителей.