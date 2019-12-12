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Путин уволил губернатора Еврейской автономной области Левинталя
Александр Левинталь ушел в отставку по собственному желанию. Врио главы региона стал сенатор от ЕАО Ростислав Гольдштейн
Александр Левинталь (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Этим же указом Путин назначил врио главы региона сенатора Ростислава Гольдштейна. Президент также провел с ним рабочую встречу.

О том, что Левинталь покинет свой пост в рамках ротации глав регионов, в октябре сообщили источники РБК. По словам собеседников, близких к администрации президента, у губернатора стабильно низкие рейтинги поддержки населения и он сам не стремился остаться на этом посту на новый срок.

В июле источники РБК сообщили, что Левинталь входит в число губернаторов, отставка которых обсуждается в Кремле. По данным закрытых опросов для администрации президента, губернатор ЕАО вошел в десятку глав регионов, за смену которых высказывались большинство жителей.

Политика
Губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку

Александр Левинталь родился 18 октября 1957 года. С 1990 по 2009 год занимал руководящие должности в администрации Хабаровского края. До 2013 года был заместителем полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, а до февраля 2015 года — первым заместителем председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам. В феврале 2015 года Путин назначил Левинталя врио главы ЕАО вместо ушедшего в отставку Александра Винникова. В сентябре того же года Левинталь приступил к обязанностям губернатора.

Ростислав Гольдштейн родился 15 сентября 1969 года. Депутат Государственной думы V и VI созывов, член «Единой России», бывший зампред госсовета Республики Коми. В 2015 году стал сенатором от ЕАО. В 2019 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

12 декабря Путин отправил в отставку иркутского губернатора Сергея Левченко и назначил врио главы региона бывшего замглавы МЧС Игоря Кобзева.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Еврейская автономная область, губернатор, отставка
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