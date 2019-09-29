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Политика ,  
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В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области Рейтинги коммуниста упали из-за проблем с ликвидацией последствий наводнения
Уход Сергея Левченко, на рейтингах которого сказалась ситуация с паводком, может произойти осенью в ходе очередной ротации глав регионов. Такой сценарий обсуждается в Кремле, говорят источники РБК
Сергей Левченко (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента. «Будет замена (главы региона)», — сообщил один из собеседников РБК. По его словам, уход Левченко может произойти этой осенью, когда состоится очередная ротация губернаторского корпуса. Информацию о том, что Кремль планирует отправить главу Иркутской области в отставку осенью, подтвердил и второй близкий к администрации президента источник РБК. Помощник Левченко сказал РБК, что губернатор отказывается от комментариев.

Сергей Левченко — член КПРФ, губернатором стал в 2015 году, победив во втором туре выборов действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Сергея Ерощенко. Левченко тогда набрал 56,39% голосов, Ерощенко — 41,45%.

Полномочия губернатора Иркутской области истекают в 2020 году.

И Левченко, и руководство КПРФ понимают, что «есть силы, которые хотят добиться отставки главы Иркутской области», говорит источник РБК в компартии. В прошлом году состоялась «информационная атака» против главы региона на федеральных телеканалах, утверждает он. Тогда Левченко обвинили в незаконной охоте на медведя.

В этом году в Иркутской области прошел паводок, который, как считается, был сильнейшим за 180 лет. Президент Владимир Путин трижды посещал регион, во время второй поездки в июле глава государства жестко раскритиковал власти за неудовлетворительное информирование граждан, проблемы с распределением гуманитарной помощи, выплатой компенсаций, восстановлением инфраструктуры.

«К сожалению, есть случаи, когда гуманитарная помощь просто разбрасывается. В воду. Это вот так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?» — заявил Путин на совещании в аэропорту Братска, добавив, что не может признать ликвидацию последствий паводка удовлетворительной.

Позже, комментируя критику со стороны президента, Сергей Левченко в интервью РБК сказал, что проведенное расследование показало отсутствие случаев, когда гуманитарная помощь разбрасывалась в воду. При этом он признал, что часть не разобранной жителями помощи, в частности, одежды, оставленной в палатках на улицах, попала под сильные дожди.

Политика
Левченко — РБК: Утонувшая гуманитарная помощь — это «трудности перевода»

2 сентября Путин в третий раз посетил регион. «Проблем острых еще много, так же как и, к сожалению, до сих пор много волокиты и управленческих сбоев. Вопросы решаются, но решаются все-таки медленно», — в частности, отметил он.

Ситуация с паводком сказалась на рейтингах Левченко, его уровень поддержки населением упал, сказали два близких к Кремлю источника РБК. Но Левченко пока никто не просил писать заявление об отставке, утверждает источник РБК в Компартии. «Ограничиваются информационным давлением через федеральные телеканалы», — добавляет он. На этой неделе губернатор Иркутской области был в администрации президента, но обсуждались рабочие вопросы, об уходе речи не шло, говорит собеседник РБК в КПРФ.

Левченко не хочет покидать свой пост, он реально болеет за происходящее в регионе, сложно представить, чтобы его могли вынудить уйти в отставку, говорит еще один коммунист в беседе с РБК. Отставка с формулировкой «по недоверию» — слишком жесткий вариант: «Скорее предпочтут договориться», — говорит близкий к Кремлю источник РБК.

«Левченко пришел к власти вопреки воле Кремля, выиграв выборы у кандидата власти», — напоминает политолог Виталий Иванов, по мнению которого «это не прощается». В дальнейшем, считает Иванов, Левченко «продемонстрировал низкую компетентность, неумение подбирать кадры, склонность к семейственности». В частности, продолжает эксперт, губернатор поставил во главе фракции КПРФ в заксобрании своего сына.

«Путина не могло не рассердить поведение губернатора во время наводнения. Он не торопился ехать в пострадавшие населенные пункты и вообще плохо контролировал ситуацию», — говорит Иванов. «Отдельный пункт — наличие активного претендента на губернаторство — представителя «Ростеха» Сергея Сокола (является спикером заксобрания)», — отмечает политолог.

По его мнению, губернатор Иркутской области «достаточно системный деятель, думающий о будущем — как своем, так и собственной семьи». «Поэтому упираться, нарываться на увольнение по утрате доверия, как Лужков, он не станет», — уверен Иванов.

Определенные основания для отставки Левченко есть, в том числе из-за не самой эффективной работы его администрации во время паводка, говорит политолог Дмитрий Бадовский. «Но Левченко не хочет уходить сам», — отмечает он. Теоретически возможна отставка по недоверию, однако в этом случае, скорее всего, Левченко и КПРФ постараются политизировать этот вопрос, чтобы защититься, полагает эксперт. В конечном счете нельзя исключать третьего варианта, когда Левченко доработает до конца своего губернаторского срока, а кандидату от власти придется побеждать его на выборах, считает Бадовский. «Это не самый плохой сценарий, поскольку, если Левченко проиграет, это покажет отношение к нему населения», — резюмирует эксперт.

Автор: Наталья Галимова
Теги: Сергей Левченко, Иркутская область, Кремль
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Левченко — РБК: Утонувшая гуманитарная помощь — это «трудности перевода»
Политика
Левченко получил 56,39% на выборах губернатора Иркутской области
Политика
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