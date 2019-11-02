Коммунисты Госдумы попросили Путина не увольнять иркутского губернатора

Фракция КПРФ в Госдуме подписала обращение к Владимиру Путину с призывом дать губернатору Иркутской области Сергею Левченко возможность участвовать в выборах в 2020 году

Сергей Левченко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Фракция КПРФ в Думе (43 депутата) отправила заявление в адрес президента Владимира Путина с призывом не отправлять в отставку досрочно губернатора Иркутской области коммуниста Сергея Левченко. «Вопрос о региональной власти необходимо решать на свободных и честных выборах в сентябре 2020 года», — говорится в письме фракции, с которым ознакомился РБК.

Коммунисты жалуются на «потоки лжи», «гнилой телепродукции» и «оголтелые нападки» в адрес Левченко. «Заказчики травли», имеющей место, по мнению коммунистов, в письме не раскрываются.

«Инициаторы письма — сама фракция, [глава компартии] Геннадий Зюганов лично, они видят, какое давление идет, и хотят защитить Левченко», — сказал РБК источник, близкий к руководству КПРФ. Лидер партии не был доступен для оперативных комментариев.

«Я очень благодарен, знаю, что многие меня поддерживают и в регионе, и на уровне Федерации. Я намерен работать дальше на благо региона, страны в целом», — заявил РБК Левченко.

Коммунист Сергей Левченко стал губернатором в 2015 году, одержав во втором туре победу над действующим главой региона и кандидатом от «Единой России» Сергеем Ерощенко (56,39 против 41,45%). Полномочия Левченко истекают в 2020 году.