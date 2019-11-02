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Коммунисты Госдумы попросили Путина не увольнять иркутского губернатора
Фракция КПРФ в Госдуме подписала обращение к Владимиру Путину с призывом дать губернатору Иркутской области Сергею Левченко возможность участвовать в выборах в 2020 году
Сергей Левченко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Фракция КПРФ в Думе (43 депутата) отправила заявление в адрес президента Владимира Путина с призывом не отправлять в отставку досрочно губернатора Иркутской области коммуниста Сергея Левченко. «Вопрос о региональной власти необходимо решать на свободных и честных выборах в сентябре 2020 года», — говорится в письме фракции, с которым ознакомился РБК.

Коммунисты жалуются на «потоки лжи», «гнилой телепродукции» и «оголтелые нападки» в адрес Левченко. «Заказчики травли», имеющей место, по мнению коммунистов, в письме не раскрываются.

«Инициаторы письма — сама фракция, [глава компартии] Геннадий Зюганов лично, они видят, какое давление идет, и хотят защитить Левченко», — сказал РБК источник, близкий к руководству КПРФ. Лидер партии не был доступен для оперативных комментариев.

«Я очень благодарен, знаю, что многие меня поддерживают и в регионе, и на уровне Федерации. Я намерен работать дальше на благо региона, страны в целом», — заявил РБК Левченко.

Коммунист Сергей Левченко стал губернатором в 2015 году, одержав во втором туре победу над действующим главой региона и кандидатом от «Единой России» Сергеем Ерощенко (56,39 против 41,45%). Полномочия Левченко истекают в 2020 году.

Политолог Виталий Иванов отмечал, что Левченко пришел к власти вопреки воле Кремля, а в регионе имеется активный претендент на губернаторство — спикер заксобрания области, представитель «Ростеха» Сергей Сокол.

Источник РБК в компартии говорил про «силы, заинтересованные в отставке главы региона, которые организовали информационную атаку» против коммуниста на федеральных телеканалах. В 2018 году Левченко обвинили в незаконной охоте на медведя, в том же году прокуратура области сообщила о возобновлении расследования уголовного дела в отношении гендиректора ЗАО «Стальконструкция» Андрея Левченко, сына губернатора, а телеканал НТВ показывал сюжет о рисках срыва отопительного сезона в области.

В этом году в Иркутской области прошел сильнейший за 180 лет паводок. Владимир Путин трижды посещал регион, во время второй поездки в июле глава государства раскритиковал власти за неудовлетворительное информирование граждан, проблемы с распределением гумпомощи, выплатой компенсаций и восстановлением инфраструктуры.

Ситуация с паводком сказалась на рейтингах Левченко, его уровень поддержки населением упал, говорили РБК два близких к Кремлю источника.

О том, что в Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, РБК сообщал в конце сентября со ссылкой на три источника, близких к администрации президента. Уход Левченко может произойти этой осенью, когда состоится очередная ротация губернаторского корпуса. Но власти пока не просили Левченко писать заявление об отставке, ограничившись давлением через федеральные каналы, утверждал в конце сентября источник РБК в компартии.

Политолог Дмитрий Бадовский говорил, что Левченко не хочет уходить сам, и в теории возможна отставка по недоверию, но губернатор и КПРФ постараются политизировать этот вопрос, чтобы защититься. Поэтому нельзя исключать варианта, когда коммунист доработает до конца своего губернаторского срока, а кандидату от власти придется побеждать его на выборах, говорит он.

Автор: Владимир Дергачев
Теги: Сергей Левченко, КПРФ, Владимир Путин, Геннадий Зюганов, Госдума ..., Иркутская область, досрочная отставка
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