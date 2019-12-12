Трутнев обозначил цели по развитию ЕАО для нового главы региона

Назначенному врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростиславу Гольдштейну нужно прежде всего сбалансировать бюджет, ликвидировать дефицит топлива и покончить с проблемами при выплате зарплат. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий Дальний Восток и Арктику, передает корреспондент РБК.

«Надо решить с Минфином эту проблему, новый глава региона должен начать работу без долгов предыдущего. Нужно улучшать социальную инфраструктуру: состояние школ и больниц там плохое. И наконец, нужно использовать уже существующие меры поддержки экономики и придумать новые», — сказал Трутнев.

По уровню жизни среди регионов Дальневосточного федерального округа и ряду показателей социального развития ЕАО сегодня находится на нижних позициях, добавил вице-премьер.

Говоря о личных качествах Гольдштейна, Трутнев назвал его опытным человеком, который «очень давно представляет Еврейскую область в Совете Федерации».