Общество , 12:04
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Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж
Продолжительные дожди привели к наводнению в Иркутской области, жертвами которого стали 14 человек. Из затопленных районов эвакуированы более 2 тыс. человек. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация
Паводок в Иркутской области начался в конце июня после затянувшихся дождей, которые привели к подъему уровня воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей
1 июля вода затопила мост через реку Ию. Около него образовался затор из прибитых течением домов и сараев. Завалы были расчищены через сутки. Сейчас движение по трассе Р-255 «Сибирь» восстановлено
Из затопленных районов эвакуированы 2563 человека
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что власти не были проинформированы экстренными службами о повышении уровня воды в реках и угрозе паводка
Для помощи жителям пострадавших районов организован подвоз питьевой воды и хлеба
Подтоплены оказались почти 6,7 тыс. жилых домов. В них живут почти 32 тыс. граждан
2 июля МЧС заявило о гибели 14 человек. Еще 13 считаются пропавшими без вести
В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал правительство готовиться «к худшему сценарию». «Нужно ориентироваться на более сложный, худший, что называется, сценарий и к нему готовиться, потому что это стихия. Естественно, это нужно принимать во внимание», — заявил он
В регион направлены более 1,3 тыс. военнослужащих для помощи пострадавшим
Вечером 1 июля началась эвакуация из города Канска Красноярского края. Там уровень воды в реке поднялся до 440 см