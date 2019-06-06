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AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Сотрудники ФСБ задержали иркутского министра в Шереметьево
Чиновника задержали в рамках дела о незаконной санитарной вырубке в природном заказнике «Туколонь». Следствие оценивает ущерб лесному фонду и охотничьим ресурсам в 748 млн руб.
Сергей Шеверд (Фото: open.irkobl.ru)

Сотрудники ФСБ России задержали в московском аэропорту Шереметьево министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщает Следственное управление СК по региону.

Чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В ближайшее время Шеверде предъявят обвинение, решается вопрос о заключении под стражу.

Дело связано с незаконным согласованием и проведением сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь». К настоящему моменту к ответственности уже привлечены врио главы Службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области (занимал пост замминистра лесного комплекса), директор ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» и инженер-лесопатолог отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга Центра защиты леса Иркутской области. Всем им предъявили обвинение в превышении полномочий, незаконной вырубке леса и нарушении режима особо охраняемых природных территорий.

Политика
Путин пообещал расследовать вырубку леса в Иркутской области

Следствие считает, что обвиняемые незаконно согласовали и провели сплошную санитарную вырубку в «Туколони» на площади около 120 га. В результате лесному фонду России, почвам и объектам животного мира был причинен ущерб на сумму около 748 млн руб.

Шеверда занял пост министра лесного хозяйства региона в 2016 году. До этого был директором нескольких региональных лесничеств и лесхоза, возглавлял Центр защиты леса Иркутской области.

Осенью 2017 года в Карамском участковом лесничестве на территории «Туколони», где в 2015–2016 годах были пожары, было проведено лесопатологическое обследование. По его итогам решили провести в 2018 году сплошные санитарные вырубки. Позднее департамент лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу после обращений активистов признал рубку незаконной и потребовал отменить акты обследований.

Автор: Юлия Выродова
Теги: задержание, Министр, Иркутская область, вырубка леса
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