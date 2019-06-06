Сотрудники ФСБ задержали иркутского министра в Шереметьево

Чиновника задержали в рамках дела о незаконной санитарной вырубке в природном заказнике «Туколонь». Следствие оценивает ущерб лесному фонду и охотничьим ресурсам в 748 млн руб.

Сергей Шеверд (Фото: open.irkobl.ru)

Сотрудники ФСБ России задержали в московском аэропорту Шереметьево министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщает Следственное управление СК по региону.

Чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В ближайшее время Шеверде предъявят обвинение, решается вопрос о заключении под стражу.

Дело связано с незаконным согласованием и проведением сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь». К настоящему моменту к ответственности уже привлечены врио главы Службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области (занимал пост замминистра лесного комплекса), директор ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» и инженер-лесопатолог отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга Центра защиты леса Иркутской области. Всем им предъявили обвинение в превышении полномочий, незаконной вырубке леса и нарушении режима особо охраняемых природных территорий.

Следствие считает, что обвиняемые незаконно согласовали и провели сплошную санитарную вырубку в «Туколони» на площади около 120 га. В результате лесному фонду России, почвам и объектам животного мира был причинен ущерб на сумму около 748 млн руб.