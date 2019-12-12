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Отставки губернаторов ,  
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Сергей Левченко ушел в отставку с поста иркутского губернатора
После нескольких месяцев критики со стороны Кремля коммунист Сергей Левченко ушел в отставку. Источники называют основным претендентом на пост врио губернатора помощника президента Анатолия Серышева
Сергей Левченко (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление об отставке, сказали РБК два источника, близкие к региональным властям.

Сейчас губернатор находится в Москве, уточнили собеседники РБК, эту информацию подтвердил сенатор от региона Вячеслав Мархаев.

По словам источников РБК, врио губернатора Иркутской области станет помощник президента Анатолий Серышев. Он уроженец Иркутской области, выходец из ФСБ. До перехода в Кремль он работал заместителем руководителя ФТС.

В пресс-службе администрации региона РБК заявили, что информацией об отставке Левченко не владеют.

Сергей Левченко был губернатором Иркутской области с 2015 года. С 1993 года он был первым секретарем Иркутского обкома КПРФ, а в 1999 году стал депутатом Госдумы по списку коммунистов. На выборах в 2015 году он получил 56,39% голосов избирателей, обойдя кандидата от «Единой России».

В 2019 году работа Левченко на посту губернатора подверглась критике из-за того, как в регионе проводилась ликвидация последствий стихийных бедствий. Паводок в этом году был одним из сильнейших за последние годы. После сильных дождей в области вышли из берегов реки, часть населенных пунктов была затоплена. В результате стихийного бедствия погибли 25 человек, 38 тыс. пострадали, около 100 населенных пунктов оказались в зоне затопления. Ущерб от паводка МЧС оценивало в 29 млрд руб., власти региона — в 31 млрд руб. В июле, после обследования пострадавших районов, местные власти пришли к выводу, что не менее 3,5 тыс. домов не подлежат восстановлению. Наиболее пострадавшим оказался город Тулун.

Фотогалерея 
Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж

В сентябре на фоне этих событий собеседники РБК, близкие к администрации президента, сообщали, что в Кремле обсуждают его отставку этой осенью. Путин неоднократно критиковал власти Иркутской области за неэффективную ликвидацию последствий наводнения. В частности, он указывал на плохое информирование граждан, проблемы с распределением гуманитарной помощи, выплатой компенсаций и восстановлением инфраструктуры. Путин несколько раз приезжал в пострадавшие от паводка районы области. В свой второй визит глава государства оценил работу по ликвидации последствий стихии как неудовлетворительную. На совещании в аэропорту Братска Путин заявил о том, что чиновники неэффективно оказывают помощь пострадавшим людям. «К сожалению, есть случаи, когда гуманитарная помощь просто разбрасывается. В воду. Это вот так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?» — говорил он.

Политика
Путин раскритиковал иркутские власти после наводнения в регионе

24 июля критику президента вызвало то, что Левченко не стал возглавлять комиссию по ликвидации последствий паводка. «Это неправильно, это даже странновато... Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач», — сказал президент на совещании с министрами.

Несмотря на события лета 2019 года, Левченко заявлял о планах пойти на второй срок в 2020 году. На встрече с журналистами в октябре он сказал, что при нем область добилась таких результатов, «каких еще не было в новейшей истории Иркутской области», и он намерен продолжать работу.

Вместе с тем исследования, проводившиеся в регионе, показывали низкий уровень доверия населения к губернатору. В ноябре стало известно, что Левченко, согласно оценкам администрации президента, находится в числе аутсайдеров среди глав регионов по уровню доверия населения.

Левченко отреагировал на эти сообщения заявлением об организованной на него информационной атаке: «Регион в этом году столкнулся с очень масштабным бедствием. Подобного не было в нашей истории. Пострадали десятки тысяч человек, и, естественно, при таких масштабах будут недовольные. И не один, и не два. Но это все равно частные случаи, которые некоторые журналисты пытаются выдавать за общую картину. Очень печально, что эта трагедия начинает использоваться в политических целях».

Политика
Левченко — РБК: Утонувшая гуманитарная помощь — это «трудности перевода»

Во вторник, 10 декабря, критика иркутских властей прозвучала на заседании Совета по правам человека с Владимиром Путиным. Член СПЧ Иван Засурский сообщил главе государства о широкомасштабных незаконных вырубках в Иркутской области и коррупции в сфере лесного хозяйства. «Говорят, абонемент на вывоз любого количества незаконно вырубленной древесины стоит 500 тыс. в месяц. То есть, в принципе, вы можете договориться с полицией, и у вас будет хоть с мигалкой эскорт, любое количество древесины — 500 тыс.в месяц», — сказал он. После Засурского Иркутск упомянул и режиссер Александр Сокуров. «Нельзя недооценивать могущество чиновного класса в России, миллионы этих людей уже обучились водить хороводы вокруг президента. И мы видим, как это происходило в Иркутске, когда вы три или четыре раза там были, а до сих пор там живут люди в разрушенных домах и просто в холодном совершенно климате», — говорил он.

Авторы: Евгения Кузнецова, Георгий Тадтаев
Теги: Сергей Левченко, губернатор, Иркутская область, отставка, Владимир Путин, КПРФ
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