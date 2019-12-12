Сергей Левченко ушел в отставку с поста иркутского губернатора

В 2019 году работа Левченко на посту губернатора подверглась критике из-за того, как в регионе проводилась ликвидация последствий стихийных бедствий. Паводок в этом году был одним из сильнейших за последние годы. После сильных дождей в области вышли из берегов реки, часть населенных пунктов была затоплена. В результате стихийного бедствия погибли 25 человек, 38 тыс. пострадали, около 100 населенных пунктов оказались в зоне затопления. Ущерб от паводка МЧС оценивало в 29 млрд руб., власти региона — в 31 млрд руб. В июле, после обследования пострадавших районов, местные власти пришли к выводу, что не менее 3,5 тыс. домов не подлежат восстановлению. Наиболее пострадавшим оказался город Тулун.

В сентябре на фоне этих событий собеседники РБК, близкие к администрации президента, сообщали, что в Кремле обсуждают его отставку этой осенью. Путин неоднократно критиковал власти Иркутской области за неэффективную ликвидацию последствий наводнения. В частности, он указывал на плохое информирование граждан, проблемы с распределением гуманитарной помощи, выплатой компенсаций и восстановлением инфраструктуры. Путин несколько раз приезжал в пострадавшие от паводка районы области. В свой второй визит глава государства оценил работу по ликвидации последствий стихии как неудовлетворительную. На совещании в аэропорту Братска Путин заявил о том, что чиновники неэффективно оказывают помощь пострадавшим людям. «К сожалению, есть случаи, когда гуманитарная помощь просто разбрасывается. В воду. Это вот так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?» — говорил он.

24 июля критику президента вызвало то, что Левченко не стал возглавлять комиссию по ликвидации последствий паводка. «Это неправильно, это даже странновато... Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач», — сказал президент на совещании с министрами.

Несмотря на события лета 2019 года, Левченко заявлял о планах пойти на второй срок в 2020 году. На встрече с журналистами в октябре он сказал, что при нем область добилась таких результатов, «каких еще не было в новейшей истории Иркутской области», и он намерен продолжать работу.

Вместе с тем исследования, проводившиеся в регионе, показывали низкий уровень доверия населения к губернатору. В ноябре стало известно, что Левченко, согласно оценкам администрации президента, находится в числе аутсайдеров среди глав регионов по уровню доверия населения.

Левченко отреагировал на эти сообщения заявлением об организованной на него информационной атаке: «Регион в этом году столкнулся с очень масштабным бедствием. Подобного не было в нашей истории. Пострадали десятки тысяч человек, и, естественно, при таких масштабах будут недовольные. И не один, и не два. Но это все равно частные случаи, которые некоторые журналисты пытаются выдавать за общую картину. Очень печально, что эта трагедия начинает использоваться в политических целях».

Во вторник, 10 декабря, критика иркутских властей прозвучала на заседании Совета по правам человека с Владимиром Путиным. Член СПЧ Иван Засурский сообщил главе государства о широкомасштабных незаконных вырубках в Иркутской области и коррупции в сфере лесного хозяйства. «Говорят, абонемент на вывоз любого количества незаконно вырубленной древесины стоит 500 тыс. в месяц. То есть, в принципе, вы можете договориться с полицией, и у вас будет хоть с мигалкой эскорт, любое количество древесины — 500 тыс.в месяц», — сказал он. После Засурского Иркутск упомянул и режиссер Александр Сокуров. «Нельзя недооценивать могущество чиновного класса в России, миллионы этих людей уже обучились водить хороводы вокруг президента. И мы видим, как это происходило в Иркутске, когда вы три или четыре раза там были, а до сих пор там живут люди в разрушенных домах и просто в холодном совершенно климате», — говорил он.