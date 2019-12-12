Политика , 12 дек, 17:57
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Путин назначил замминистра по ЧС главой Иркутской области
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева, ранее занимавшего пост замглавы МЧС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Президент РФ Владимир Путин свои указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области», — сказал он.
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