После визита президента в область пресс-служба СКР сообщила, что председатель Следкома Александр Бастрыкин «поручил максимально тщательно исследовать все обстоятельства, связанные с трагическими последствиями, и установить всех лиц, проявивших халатность». Материалы проверок будет изучать Центральный аппарат ведомства. После стихийного бедствия СК уже завел несколько уголовных дел — шесть дел о мародерстве. Кроме того, в превышении должностных полномочий подозревают главу Нижнеудинского района Сергея Худоногова, чей дом при наводнении спасали первым.

Почему власти оказались не готовы к стихии

Паводок в Иркутской области в конце июня считается сильнейшим за 180 лет. Вода вышла из берегов в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей, подтопив 107 населенных пунктов в семи муниципалитетах. Погибли 25 человек, 38 тыс. пострадали, семеро числятся пропавшими без вести. 1 июля вода затопила мост через реку Ию — на фото с места стихийного происшествия был виден затор из прибитых течением домов и сараев.

В зоне бедствия оказались около 11 тыс. домов, 3,5 тыс. разрушены полностью. Наводнение смыло 11 мостов и 48 участков дорог. По оценкам региональных властей, сумма ущерба составляет 31 млрд руб.

Скоро в регионе начнется зимний период, нужно в авральном порядке строить жилье и социальные объекты, прокомментировал РБК заслуженный спасатель России, член общественной палаты Сергей Щетинин. «Это важно, потому что есть истории с восстановлением поселков после ЧС, когда строили отдельные некачественные дома с тонкими стенами и плесенью», — отметил он.

Среди причин катастрофических паводков, к которым в регионе оказались не подготовлены, метеорологи называли затяжные ливневые дожди. Другим фактором обильных паводков СМИ называли вырубку лесов в районах, подвергшихся наводнению. Еще одной причиной катастрофы СМИ называли дамбу, которая должна была защищать Тулун. Работы на дамбе с 2007 по 2009 год вела компания Николая Болотова, покойного отца нынешнего заместителя губернатора Руслана Болотова, в то время бывшего министром строительства. В интервью «Новой газете» глава региона Сергей Левченко говорил, что дамба была сделана по чертежам на основании наводнения 1984 года, когда вода поднялась на 7 метров — в соответствии с нормативами ее строили на 9 метров. А в этом году вода поднялась почти на 14 метров.

Неэвакуацию жителей перед потопом губернатор объяснял отсутствием официальных предупреждений от экстренных служб.

«Здесь системная проблема, она связана с тем, что у нас несовершенна система предупреждения о стихийных гидрометеорологических явлениях, в лучшем случае вам придет какое-нибудь смс-сообщение», — прокомментировал РБК ведущий специалист центра Фобос Владимир Тишковец. В зоне риска паводков находятся многие регионы страны, добавил он.

Приведет ли катастрофа к отставке губернатора

Коммунист Сергей Левченко, депутат Госдумы трех созывов, участвовал в выборах губернатора Иркутской области в 1997 и 2001 годах. Но выиграть ему удалось в сентябре 2015 года, когда во втором туре он одолел единоросса Сергея Ерощенко. Левченко считается главой региона с непростыми отношениями с руководством федеральной и региональной «Единой России», а также местными силовиками. Его публично критиковал лидер фракции «Единая Россия» в Думе Сергей Неверов и спикер областного парламента единоросс Сергей Брилка. Государственные СМИ регулярно выступают с критикой в адрес Левченко, то обвиняя его в незаконной охоте на медведя, то в тратах региональной филармонии на поездку в Вену.

Проблем главе региона добавляют и уголовные дела в отношении членов его команды. Сотрудники ФСБ в июне задержали в Шереметьево министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду по делу о вырубках в заказнике «Туколонь». По этому же делу сидит в СИЗО его заместитель Алексей Туги. Сам Шеверда утверждал, что именно Туги забил тревогу по поводу работ в заказнике и обратился прокуратуру с просьбой определить необходимость санрубок или ее отсутствие. Близкий к властям региона источник РБК говорил о влиятельных оппонентах губернатора-коммуниста, заинтересованных в его смене на фоне падения рейтингов «Единой России».

Выборы Левченко предстоят в 2020 году, он публично говорил о желании идти на новый срок. По версии экспертов «Минченко консалтинг», ранее представивших очередной рейтинг устойчивости губернаторов, у коммуниста могут быть проблемы с переизбранием из-за отсутствия поддержки со стороны федеральных элит и внутриполитических конфликтов в регионе.

Политолог Евгений Иванов говорит о том, что зачастую действия властей по ликвидации последствий стихийных бедствий (пожаров, наводнений, землетрясений) работают на повышение рейтинга политиков. Но в случае Левченко это не сработало, в отличие от, например, губернатора Забайкалья Александра Осипова, которого после пожаров приезжали поддержать федеральные чиновники. В Иркутскую область Путин приехал сам, лично раскритиковал губернатора, против которого стартовала информационная кампания, отметил эксперт. Все это снижает шансы на переизбрание коммуниста, чем могут воспользоваться федеральные игроки, рассчитывающие завести в регион своего кандидата, считает Иванов.

Политконсультант Дмитрий Фетисов считает президентскую критику адресованной в адрес федеральных чиновников, занимающихся ликвидацией последствий стихии. «Но тот факт, что у Левченко есть серьезные конфликты как с местной ЕР, так и с крупными федеральными фигурами, позволяет говорить, что эту критику в первую очередь будут пытаться направить против него», — заключает он.

Прямая критика губернаторов президентом — редкость, соглашаются оба эксперта. Впрочем, публичный разбор полетов может быть и работой Владимира Путина на собственный имидж, оговаривается Иванов.