Генпрокуратора выступила за здоровый дух

Больным ВИЧ и гепатитом может быть закрыт прием на должности в прокуратурах

Генпрокуратура России предложила ужесточить требования к здоровью сотрудников прокуратур — ими не смогут стать ВИЧ-инфицированные и больные вирусными гепатитами. Эксперты считают такие предложения ничем не обоснованными

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В Генпрокуратуре подготовили проект постановления правительства о внесении изменений в перечень заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы прокуратуры и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника. Копия документа есть в распоряжении РБК. Его подлинность подтвердил источник в Минздраве.

Надзорное ведомство предлагает расширить список ограничений, запретив службу в прокуратуре людям с хроническими вирусными гепатитами, ВИЧ, болезнью Паркинсона, склерозом, специфическими расстройствами личности, тяжелыми нарушениями слуха, хроническими заболеваниями мышц, костей, суставов или отсутствием конечности, «значительно затрудняющем движение», отсутствием одного из органов, «приведшем к стойкому нарушению функционирования одной или нескольких систем организма», а также с аналогичными последствиями, наступившими в результате травмы.

Сейчас в соответствующем перечне заболеваний есть психические расстройства, в том числе в результате употребления психоактивных веществ, шизофрения, умственная отсталость, расстройства настроения, эпилепсия и активные формы туберкулеза.

Действующие медицинские ограничения на службу в прокуратуре практически не работают, сказал РБК глава юридического департамента фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров, в прошлом начальник отдела по надзору за следствием прокуратуры Чувашии. «Среди сотрудников масса людей, которые, если бы им провели серьезные обследования, работать бы не смогли», — утверждает Федяров. Он, однако, допускает, что к вновь введенным ограничениям, в том числе для ВИЧ-инфицированных, отношение будет другое:

«Зная, как устроены в прокуратуре механизмы проверок, вполне можно представить, что по распоряжению кого-то из первых лиц все сотрудники завтра пойдут и сдадут анализ на ВИЧ». Ограничение для ВИЧ-инфицированных бывший прокурорский работник назвал абсолютной архаикой. «Цивилизованный мир давно от этого ушел», — пояснил он.

Алексей Михайлов, руководитель отдела мониторинга движения «Коалиция по готовности к лечению», занимающегося проблемой доступа ВИЧ-инфицированных к медикаментам, назвал подобный запрет для ВИЧ-инфицированных абсолютно неуместным.

«Мы поднимали этот вопрос с представителями других профессий, например машинистов, на координационном совете по ВИЧ в Минтруде. К сожалению, пока существование этой проблемы мало волнует наши госорганы», — констатировал Михайлов.

Заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик Вадим Покровский в разговоре с РБК отметил, что в России есть закон «О предупреждении распространения ВИЧ-инфекции», по которому никаких оснований для ограничения профессиональной деятельности у ВИЧ-инфицированных нет.

«Я думаю, что они смогут исполнять те же прокурорские задачи, что и другие работники. Авторы идеи явно слабо подготовлены. Это показывает, что в нашей стране недостаточная работа с информированностью о ВИЧ-инфекции», — подчеркнул Покровский.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой прокомментировать проект нормативного акта.