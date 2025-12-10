 Перейти к основному контенту
Один из лучших российских волейболистов ушел из «Динамо» в «Белогорье»

Один из лучших российских волейболистов Подлесных ушел из «Динамо» в «Белогорье»
В «Динамо» заявили, что согласились отпустить Ярослава Подлесных в «Белогорье» для «перезагрузки карьеры». За пять лет с Подлесных в составе «Динамо» выиграло Кубок ЕКВ и дважды победило в чемпионате России
Ярослав Подлесных
Ярослав Подлесных (Фото: Toru Hanai / Getty Images)

Серебряный призер Олимпиады в Токио в составе сборной России Ярослав Подлесных перешел из московского «Динамо» в «Белогорье», сообщила пресс-служба белгородского волейбольного клуба, который временно базируется в Туле.

«Сейчас для него пришло время перезагрузить карьеру. В «Динамо» пошли навстречу игроку и дали согласие на его переход в другой клуб», — сказал главный тренер «Динамо» Константин Брянский.

В «Динамо» отметили, что Подлесных, игравший за команду с 2020 года, стал одним из творцов «золотой эпохи» в истории клуба: выиграл Кубок ЕКВ (2021 год), дважды стал чемпионом России (2021, 2022) и еще дважды брал серебро.

Еще одну победу в суперлиге доигровщик одержал с кемеровским «Кузбассом» в 2019-м.

За «Белогорье» Подлесных провел один сезон в 2016–2017 годах.

Волейболист выступал за сборную России с 2019 года, выиграл с ней Лигу наций и серебро Игр-2020.

«Динамо» идет четвертым в турнирной таблице, «Белогорье» — пятым.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
волейбол
