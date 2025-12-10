Один из лучших российских волейболистов ушел из «Динамо» в «Белогорье»
Серебряный призер Олимпиады в Токио в составе сборной России Ярослав Подлесных перешел из московского «Динамо» в «Белогорье», сообщила пресс-служба белгородского волейбольного клуба, который временно базируется в Туле.
«Сейчас для него пришло время перезагрузить карьеру. В «Динамо» пошли навстречу игроку и дали согласие на его переход в другой клуб», — сказал главный тренер «Динамо» Константин Брянский.
В «Динамо» отметили, что Подлесных, игравший за команду с 2020 года, стал одним из творцов «золотой эпохи» в истории клуба: выиграл Кубок ЕКВ (2021 год), дважды стал чемпионом России (2021, 2022) и еще дважды брал серебро.
Еще одну победу в суперлиге доигровщик одержал с кемеровским «Кузбассом» в 2019-м.
За «Белогорье» Подлесных провел один сезон в 2016–2017 годах.
Волейболист выступал за сборную России с 2019 года, выиграл с ней Лигу наций и серебро Игр-2020.
«Динамо» идет четвертым в турнирной таблице, «Белогорье» — пятым.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».