В МИДе назвали условие для проведения российско-арабского саммита

Фото: Michael Weber / imageBROKER.com / Global Look Press

Перенесенный российско-арабский саммит обязательно состоится, однако его проведение потребует масштабной подготовки и согласования графиков всех лидеров арабских государств, заявил РБК замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Он был отложен в координации с Лигой арабских государств и, в частности, с председателем Лиги, которым является Ирак. Отложен — это не значит, что его не будет. Он, естественно, будет», — подчеркнул Вершинин.

По его словам, встреча станет первым в истории саммитом подобного формата, и Москва рассчитывает сделать его «очень крупным событием». Для этого потребуется «достаточно хорошая большая подготовительная работа», отметил дипломат. На вопрос о возможных датах замминистра ответил, что конкретных ориентиров пока нет.

Проведение российско-арабского саммита, первоначально запланированного в Москве на 15 октября, отложили на неопределенный срок. Это решение было согласовано в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Ирака Мухаммеда Судани.

Перенос был связан с началом активной фазы реализации плана США по нормализации ситуации в секторе Газа, из-за чего многим приглашенным лидерам арабских государств было бы сложно прибыть в Москву, пояснили в пресс-службе президента.

Как уточнили в Кремле, новая дата будет согласована дополнительно.