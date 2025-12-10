 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Премьер Бельгии допустил разбирательство в суде из-за российских активов

Премьер подчеркнул, что Бельгия не должна нести риски от использования активов России в одиночку. Он допустил обращение в суд, если страны Европы одобрят предложенный Еврокомиссией план. О таком же шаге предупреждали и в Euroclear
Барт де Вевер
Барт де Вевер (Фото: James Arthur Gekiere / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Премьер-министр Барт де Вевер заявил, что рассматривает возможность подачи судебного иска из-за плана Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов, которые хранятся в депозитарии Euroclear, для финансирования Украины, передает Het Laatste Nieuws.

«Euroclear также может обратиться в генеральный суд (входит в состав суда ЕС, — РБК) с ходатайствами», — добавил премьер-министр.

Премьер вновь подчеркнул, что Бельгия не должна нести риски от использования активов России в одиночку. «Мы не можем просить Бельгию прыгнуть в пропасть. Если уж приходится идти на риски, все страны должны совместно предоставлять гарантии с самого первого дня», — отметил он.

План использования активов страны ЕС должны обсудить на саммите 18 декабря. Де Вевер считает, что Еврокомиссии будет сложно за такое короткое время найти юридическое и финансовое обоснование для использования российских активов. По словам премьер-министра, «игра еще не сыграна» и будет «захватывающей до последней минуты».

FT узнала о спешке ЕС в бессрочной заморозке активов России
Экономика
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

Еврокомиссия официально предложила странам ЕС два варианта финансирования Украины: привлечение заемных средств под гарантии общеевропейского бюджета и выдача «репарационного кредита» в размере €210 млрд из замороженных российских активов. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уточняла, что решение может быть принято квалифицированным большинством, то есть за него будет достаточно проголосовать 15 из 27 стран ЕС.

С критикой плана использования замороженных российских активов наряду с Бельгией выступили Euroclear и Европейский центральный банк. Глава депозитария Валери Урбен также не исключала обращения в суд, если ЕС решит конфисковать заблокированные активы и будет принуждать Euroclear к такому шагу. Она отмечала, что изъятие средств «противоречит международному праву», а, значит, и Россия может инициировать судебное разбирательство.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ, а свои интересы будет отстаивать в судах. Использование российских активов на «репарационный кредит» будет являться хищением и незаконным лишением собственности, подчеркивали в Госдуме.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Бельгия российские активы суд Euroclear
