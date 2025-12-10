Защита подала апелляцию на арест Льва Шлосберга

Лев Шлосберг (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Защита заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (включен Минюстом в реестр иноагентов) обжаловала решение судьи Псковского городского суда Надежды Прокофьевой, которая 5 декабря отправила политика под стражу по делу о распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК).

Апелляционную жалобу адвоката Владимира Данилова рассмотрит Псковский областной суд, сообщает псковское отделение «Яблока».

Суд первой инстанции, настаивает защита, принял постановление с существенными нарушениями уголовно-процессуального кодекса, поскольку не подтвердил, насколько реальны те риски, которые перечислены в ст. 97 УПК (риск скрыться, продолжить преступную деятельность или воспрепятствовать расследованию) и могут служить основанием для заключения обвиняемого под стражу.

Как отмечает адвокат Льва Шлосберга, ни предположения следствия, ни ссылки сотрудников Центра «Э» не могут заменять фактические доказательства того, что политик намерен скрыться или воспрепятствовать расследованию.

В апелляционной жалобе защита обращает внимание на то, что Шлосберг, проживающий в Пскове вместе с 97-летним отцом, не предпринимал каких-либо действий, которые могли бы свидетельствовать о его намерении покинуть регион или уничтожить доказательства. Адвокат подчеркивает, что политик не распродавал имущество, не располагает зарубежными источниками дохода и в повседневной деятельности ограничен рамками партийной работы в местном отделении «Яблока». По мнению защиты, эти обстоятельства исключают возможность признать риски, перечисленные следствием, реальными и подтвержденными.

Отдельно защита указывает, что избрание более мягкой меры пресечения не препятствовало бы ходу расследования. В жалобе отмечается, что в рамках предыдущих уголовных дел против политика — о нарушении порядка деятельности иноагента и о повторной дискредитации армии — он надлежащим образом соблюдал установленные ограничения. Так, полугодовой домашний арест, назначенный ему по делу о дискредитации, не сопровождался ни одним нарушением. Кроме того, в октябре, когда был запрет на определенные действия, Шлосберг также следовал требованиям суда, не пытаясь скрыться или повлиять на ход следствия.

Еще одним доводом защиты стало утверждение о невозможности заключения под стражу по обвинению в деянии, которое не являлось преступным на момент его совершения. Как отмечается в жалобе, вменяемая Шлосбергу публикация датирована февралем 2022 года, тогда как статья о распространении заведомо ложной информации о российской армии была включена в Уголовный кодекс лишь в марте того же года. При этом, указывает адвокат, следствие не учло положения законодательства о недопустимости обратной силы уголовного закона.

Кроме того, защита обращает внимание, что предварительное следствие по статье о фейках относится к подследственности Следственного комитета, а не Министерства внутренних дел. Соответственно, возбуждение уголовного дела следователем УМВД и его обращение в суд с ходатайством о заключении под стражу, по мнению адвоката, нарушают требования закона. Эти аргументы стороны защиты, как следует из жалобы, суд первой инстанции оставил без оценки.

«Апелляционная жалоба указывает на масштабные недостатки постановления об избрании меры пресечения. Она указывает на бездоказательность доводов следователя, неспособность стороны обвинения обосновать тяжесть меры пресечения, допущенные нарушения подследственности и вменение того, что на момент деяния не было запрещено уголовным кодексом», — заявил РБК защитник политика Виталий Исаков.

Судебное заседание, в ходе которого 5 декабря рассматривалось ходатайство следствия о заключении политика под стражу, прошло в закрытом режиме. Судья Надежда Прокофьева приняла соответствующее решение по просьбе следователя, который сослался на необходимость сохранения тайны следствия, защиту персональных данных оперативников и переписки, содержащейся в материалах дела.

Уголовное дело о распространении военных фейков стало вторым в отношении Льва Шлосберга за последний год. Как сообщали в псковском отделении «Яблока», оно было возбуждено 3 декабря следователем УМВД Дмитрием Васильевым из-за репоста публикации в телеграм-канале политика. На следующий день ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207.3 УК, предусматривающей наказание до десяти лет лишения свободы. Какая именно публикация стала предметом обвинения, представители партии не уточнили.

Вину в распространении ложной информации о действиях российской армии политик не признает. В пресс-релизе «Яблока» также указано, что 8 декабря истекал предельный срок домашнего ареста, назначенного в рамках другого уголовного дела — о дискредитации армии. Однопартийцы политика отмечали, что продление этой меры законом не предусмотрено.

Уголовное преследование заместителя председателя «Яблока» началось осенью 2024 года с дела об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, ему вменили размещение пяти видеозаписей без соответствующей маркировки.

В ноябре Псковский городской суд признал политика виновным по этому эпизоду и назначил ему 420 часов обязательных работ — на 20 часов меньше, чем просила сторона обвинения. Защита сочла решение незаконным и насчитала в нем 99 нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства, после чего подала апелляцию, дата рассмотрения которой пока не определена.

Еще одно дело — о повторной дискредитации армии — связано с публичными дебатами. Политик вину не признает и намерен добиваться оправдательного приговора, максимальное наказание по статье составляет до пяти лет лишения свободы.