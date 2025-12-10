 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Telegraph узнал условие для возможного отказа Украины от Донбасса

Telegraph: Киев может отказаться от Донбасса при «взаимности» со стороны Москвы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Efrem Lukatsky / AP / ТАСС
Украина может пойти на отказ от территорий, если Россия согласится на «взаимные уступки». Такую позицию высказывали украинские переговорщики, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, переговорщики с предупредили о неприемлемости такого шага, но в то же время не исключили возможности отказа от территории при этом условии.

Украинские чиновники также сказали The Telegraph, что Вашингтон оказывает давление на Киев, пытаясь заставить его уступить территорию в обмен на неопределенные гарантии безопасности. Власти Украины ранее исключали, что пойдут на подобное — как на уступку земли, так и на принятие «неоднозначных» гарантий.

Российский президент Владимир Путин накануне заявил, что Донбасс исторически является территорией России. Страна создавалась таким образом, что эта земля всегда была ее частью, сказал он, добавив, что спецоперация достигнет своих целей и Москва доведет ее до логического завершения. Ранее глава государства подчеркивал, что территории Донбасса и Новороссии станут российскими в любом случае — военным или любым другим путем.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных в 2022 году. Путин неоднократно заявлял, что для прекращения конфликта ВСУ должны отвести свои войска из этих регионов

Politico узнало о желании США ухода Украины из Донбасса «так или иначе»
Политика
Фото:Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал территориальный вопрос самым сложным на переговорах. По его словам, у Украины нет ни конституционного, ни международного, ни морального права отдавать свои территории.

О том, что США настаивают на уходе Украины из Донбасса «так или иначе» для заключения мирного соглашения, также говорил Politico европейский чиновник, знакомый с ходом переговоров.

«Что касается территориального вопроса, то американцы настроены просто: Россия требует от Украины отказаться от территорий, и американцы продолжают размышлять, как это осуществить», — пояснял он. Однако переговоры по этому вопросу, по его словам, зашли в тупик,

Материал дополняется

Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
