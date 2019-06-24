Рецепт на экспорт

Минобрнауки выступило с инициативой принудительного лицензирования патентованных лекарств

Минобрнауки предложило поправки в Гражданский кодекс, позволяющие отбирать патенты у производителей лекарств для их производства в стране с целью экспорта. От введения нормы выиграют крупные фармпроизводители, работающие в России

Фото: Qilai Shen / Bloomberg

Когда может быть использована принудительная лицензия

Министерство науки и высшего образования предложило внести в законодательство возможность принудительного лицензирования для производящихся на экспорт патентованных лекарств. Это следует из поправок в Гражданский кодекс, размещенных 19 июня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Принудительная лицензия выдается для того, чтобы компании могли производить и продавать товар, защищенный патентом. Механизм принудительного лицензирования применяется в крайних случаях — если производитель уходит с рынка, слишком завышает цену или в случае эпидемий. Выдача принудительной лицензии предполагает финансовое вознаграждение патентодержателя.

Поправки предполагают использование механизма принудительного лицензирования исключительно для экспорта, уточнили в министерстве. «Законопроект направлен на имплементацию норм международного права в национальное законодательство. Такая необходимость обусловлена принятием Россией протокола об изменении соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности», — пояснили РБК в ведомстве.

Заработать на экспорте с принудительной лицензией смогут только игроки российского рынка с хорошим административным ресурсом, полагает руководитель патентной практики Patentus Алексей Михайлов. «Совершенно необязательно ими будут российские дженериковые компании [компании, которые производят лекарства-копии]. Это могут быть все, кто производит готовые лекарственные формы на территории России, даже если штаб-квартира этих производителей находится в другой стране», — указал он.

Объем российского фармацевтического рынка в России — 1,3 трлн руб., включая НДС, подсчитал для РБК директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Экспорт лекарственных препаратов — 26,1 млрд руб. (без НДС). В этой сумме не учтены поставки в страны ЕАЭС, уточнил он.

Куда будут экспортировать

В пояснительной записке разработчики документа ссылаются на право страны — члена ВТО обращаться к другому члену организации в случае чрезвычайной ситуации за помощью по обеспечению лекарственными препаратами. «Например, в Киргизии наблюдается постоянный рост заболеваний туберкулезом: в 2010 году зафиксировано 5652 случая, а в 2013 году — уже 7075. В Таджикистане с 2006 по 2012 год количество ВИЧ-инфицированных возросло с 5600 до порядка 12000», — приводят авторы законопроекта примеры. В этих случаях Россия, используя ст. 31bis соглашения ВТО, может организовать производство лекарственных препаратов для поставки «в государства постсоветского пространства по доступной цене в целях борьбы с эпидемиями», поясняется в записке.

В 2007 году опыт выдачи такой принудительной лицензии был у Канады. Страна выдала лицензию на препарат против ВИЧ ApoTriavir компании Apotex для последующего экспорта в Руанду. Также в 2007 году Таиланд выдал лицензию на импорт из Индии препарата против ВИЧ «Калетра» компании Avbbott.

В случае проблем внутри страны Россия может и импортировать лекарства, произведенные по принудительной лицензии, обращают внимание разработчики поправок в пояснительной записке. Если патент на лекарство действует в России, потребуется получение соответствующей принудительной лицензии на российский патент, что предлагаемыми поправками не предусмотрено, отмечает Михайлов.