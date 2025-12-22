 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Москвичам пообещали снегопады до конца недели и температуру около нуля

Жителей Москвы 22 декабря ждет пасмурный день с легким снегом, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Днем термометры покажут около +2°C, а влажность воздуха достигнет 88%. Ветер, дующий с северо-запада со скоростью 4,4 м/с, добавит прохлады, и ощущаемая температура может снизиться до −4°C. Атмосферное давление в столице будет на уровне 743 мм рт. ст., что может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

До конца недели погода в Москве останется переменчивой. Ночные температуры могут опуститься до −4°C, а дневные будут колебаться около 0°C. Осадки ожидаются преимущественно в виде легкого снега, но в середине недели возможны и умеренные снегопады.

Атмосферное давление будет варьироваться в пределах от 741 до 745 мм рт. ст., что потребует внимательного отношения к здоровью у тех, кто чувствителен к колебаниям погоды.

