МВД сообщило о схеме, при которой жертвы сами звонят мошенникам

С начала 2025 года МВД России выявило мошеннические схемы, при которых злоумышленники убеждают жертв самостоятельно связываться с ними, имитируя взлом аккаунтов онлайн-сервисов, в том числе «Госуслуг». Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

В качестве примера в полиции привели обращение женщины, которая в ноябре получила сообщение в Telegram от неизвестного, представившегося бухгалтером ЖСК. Под предлогом обновления данных он убедил ее перейти по ссылке, после чего потерпевшей пришло уведомление о якобы взломе аккаунта на «Госуслугах» с номером для связи.

После разговора с «технической поддержкой» с женщиной связались лица, представившиеся сотрудниками Роскомнадзора и ФСБ. Под предлогом предотвращения списания средств они убедили ее перевести деньги на подконтрольные банковские карты. Сумма ущерба составила 1,3 млн руб.

Ранее в киберполиции рассказали, что мошенники, взломав аккаунт на «Госуслугах», могут взять на жертву кредит или микрозайм, а также оформить электронную сим-карту для совершения противоправных действий или продать информацию о пользователе.

В ведомстве отметили, что сообщения о якобы взломанных аккаунтах чаще всего представляют собой уловки. «Важно никогда не сообщать коды из СМС или приложений, даже если «вас взломали» или «нужно срочно защитить аккаунт», — напомнили в киберполиции.