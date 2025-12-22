 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Аэропорт Геленджика возобновил полеты спустя более чем восемь часов

Военная операция на Украине

Аэропорт Геленджика возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Политика
Фото:Михаил Шульпин / Shutterstock

Об их введении Кореняко сообщил накануне, 21 декабря, в 21:26 мск. Тогда же он уточнил, что ограничения для геленджикской авиагавани считаются дополнительными, поскольку согласно действующему NOTAM (извещение для летного состава) аэропорт принимает регулярные рейсы только с 08:30 до 20:00 мск.

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки беспилотников. В последний раз в отношении аэропорта Геленджика аналогичные меры были приняты утром 19 декабря.

Авторы
Полина Дуганова
Росавиация аэропорты Геленджик
