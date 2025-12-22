Аэропорт Геленджика возобновил полеты спустя более чем восемь часов
Аэропорт Геленджика возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он напомнил, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.
Об их введении Кореняко сообщил накануне, 21 декабря, в 21:26 мск. Тогда же он уточнил, что ограничения для геленджикской авиагавани считаются дополнительными, поскольку согласно действующему NOTAM (извещение для летного состава) аэропорт принимает регулярные рейсы только с 08:30 до 20:00 мск.
Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки беспилотников. В последний раз в отношении аэропорта Геленджика аналогичные меры были приняты утром 19 декабря.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear