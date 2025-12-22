Автомобиль взорвался во дворе дома на юге Москвы
Во дворе дома на юге Москвы взорвался автомобиль, сообщают ТАСС и РЕН. Инцидент произошел на улице Ясеневая, пострадал человек, он заблокирован в автомобиле, отмечает телеканал.
«МК» пишет, что пострадавший — 56-летний мужчина по имени Фанил С., водитель автомобиля Kia Sorento. Агентство «Москва» со ссылкой на источник передает, что у пострадавшего контузия. Его в итоге удалось извлечь из машины, мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
RT сообщает со ссылкой на местную жительницу, что взрыв прогремел в 6:55 мск, в этот момент машина ехала. Baza также пишет, что взрыв произошел, после того как водитель сел в машину и проехал несколько метров. После взрыва осколками повреждено по меньшей мере семь автомобилей, указывает канал.
Позднее Следственный комитет сообщил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В ведомстве подтвердили, что пострадал один человек. На месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев, сообщила столичная прокуратура.
