В России резко выросло число криптоферм

Количество майнинговых ферм в России выросло на 44%. Несмотря на запрет на добычу криптовалюты в ряде регионов, инвесторы стали активнее вкладываться в майнинг после его легализации

Фото: hlopex / Shutterstock

Число майнинговых ферм в России в 2025 году выросло на 44% и составило 196,9 тыс. единиц, следует из данных системы для контроля энергетических расходов МТС EnergyTool (есть у РБК). По итогам 2024 года их количество составило 136,6 тыс., увеличившись за год только на 7%.

Платформа EnergyTool в режиме реального времени анализирует данные с систем автоматизированного коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) и с помощью алгоритмов ИИ выявляет аномалии в энергопотреблении. Это позволяет находить несанкционированные врезки, дистанционные взломы счетчиков и масштабные неучтенные нагрузки, такие как майнинг-фермы.

Чаще всего майнинговые фермы встречались в Иркутской и Новосибирской областях, а также в Республике Башкортостан, проанализировали в МТС. Наименьшее число таких ферм было обнаружено в Волгоградской, Ивановской и Свердловской областях, Чувашской Республике, ЯНАО, Алтайском крае и регионах Черноземья.

Директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов согласен с выводами МТС: увеличение числа технологических площадок в 2025 году является следствием признания отрасли как инвестиционного инструмента.

«С момента включения майнинга в систему государственного регулирования в августе 2024 года произошел окончательный поворот институциональных инвесторов в сторону отрасли, это и стало результатом получения таких показателей», — указал Безделов, дополнив, что работа Федеральной налоговой службы привела к окончательному обелению отрасли и ее выходу в правовое поле.

Тренд на рост криптомайнинга подтверждает и коммерческий директор Intelion Data Systems Антон Гонтарев. По его словам, с принятием и уточнением регуляторной базы рынок стал понятнее для крупных игроков, и это изменило его структуру. «В майнинг все активнее заходят компании с промышленным подходом, а также инвестиционные фонды, которые рассматривают майнинговые проекты как инфраструктурные активы с долгосрочным инвестиционным горизонтом, а не как спекулятивную деятельность», — указал Гонтарев. Даже с учетом волатильности крипторынка, по его словам, майнинг сохраняет статус базовой инфраструктуры для экосистемы цифровых активов, поэтому приток институционального капитала в этот сегмент продолжается. При этом фокус смещается с отдельных установок и локальных решений на масштабируемые промышленные площадки с предсказуемой экономикой и прозрачной моделью управления, говорит коммерческий директор Intelion Data Systems.

Представитель «Эн+» связал рост общего числа криптоферм с ростом нелегального сегмента. «На протяжении 2025 года компания «Иркутскэнергосбыт» (входит в «Эн+») совместно с правоохранительными органами Иркутской области неоднократно выявляла нелегально работающие майнинг-фермы. Несколько последних случаев наглядно демонстрируют рост серого майнинга в регионе», — указал он, отметив, что подобные организации маскируются под бытовых потребителей для оплаты электричества по льготным тарифам и что такие случаи «наносят прямой ущерб как энергетической инфраструктуре, так и добросовестным потребителям, увеличивая риски аварий и недополучения ресурсов для развития региона».

Как майнеры пережили 2025-й

Из-за бесконтрольного потребления электричества майнерами с 2025 до 2031 года власти запретили добычу криптовалют в десяти регионах страны. Помимо этого, чтобы ограничить бытовой и серый майнинг, с этого года правительство установило более жесткую дифференциацию тарифов. Так, с 1 января граница первого ценового диапазона составила не более 3,9 тыс. кВт·ч, а второго — не более 6 тыс. кВт·ч во всех регионах (чем больше диапазон, тем выше стоимость электричества). Ранее средние значения этих границ составляли около 10,2 тыс. и 16 тыс. кВт·ч соответственно.

На этом фоне за год изменилась география наиболее привлекательных для майнеров регионов с точки зрения стоимости электроэнергии. Если в 2024 году выгоднее всего было добывать криптовалюту в Иркутской области, то теперь это Хакасия, где годовая стоимость потребленной электроэнергии для майнера составляет около 56 тыс. руб. Следом идут Тюменская и Мурманская области с суммами 72 тыс. и 75 тыс. руб. в год соответственно.

Сергей Безделов также обратил внимание на изменение конъюнктуры рынка за прошедший год. «На смену энтузиастам приходят корпоративные игроки, готовые к существенно более серьезным вложениям в майнинг», — отметил он. Кроме того, участники рынка начали активно переходить на альтернативные источники энергии, в основном на газ, что обусловлено высокой ценой тарифов на электрическую энергию и их значительный рост в течение года, указал глава ассоциации. По его прогнозу, в ближайшей перспективе стоит ожидать увеличения числа технологических площадок на газовой генерации.

В конце октября Якутская топливно-энергетическая компания объявила о приостановке проекта по производству сжиженного природного газа «Якутский СПГ» и намерении сосредоточиться на использовании природного газа для создания центров обработки данных, майнинга и облачных вычислений.

Кроме того, с конца октября уже третий раз подряд снизилась сложность майнинга биткоина. Чем ниже сложность, тем меньше вычислений нужно для добычи криптовалюты. Для майнеров такие корректировки создают объективные преимущества — снижение сложности повышает добычу на единицу мощности и частично компенсирует давление операционных расходов. В последний раз такое продолжительное падение происходило только в 2024 году в течение нескольких месяцев после халвинга («уполовинивание» — заложенное в код биткоина событие, которое происходит примерно раз в четыре года и вдвое уменьшает награду майнеров за добычу нового блока), тогда майнеры отключали ставшее нерентабельным оборудование.

С точки зрения экономики 2025 год стал для майнеров проверкой на устойчивость, говорит Антон Гонтарев. «Высокая сложность сети и волатильность курса биткоина усилили давление на маржинальность, поэтому рынок начал быстрее избавляться от неэффективных и случайных игроков. В выигрыше оказались промышленные операторы, которые работают с прогнозируемой стоимостью энергии, современной инфраструктурой и юридически прозрачной моделью», — рассуждает он.