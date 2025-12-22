«Елки 12» возглавил топ самых кассовых фильмов в России
Российская комедия «Елки 12», снятая Ольгой Долматовской, Андреем Силкиным, Борисом Дергачевым и Юрием Коробейниковым, возглавила кинопрокат в России, собрав за минувшие выходные 167,3 млн руб. Это следует из данных единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
На втором месте — российский фильм «Невероятные приключения Шурика», собравший за тот же период 66,3 млн руб., на третьем — еще одна отечественная картина «Волчок».
Как и предыдущие части франшизы, «Елки 12» объединяет несколько сюжетных линий в одну историю. Действие разворачивается в преддверии Нового года. По сюжету, девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Его путь сопровождается неожиданными встречами и испытаниями. Родители мальчика начинают поиски сына и пытаются исправить ситуацию до наступления Нового года.
