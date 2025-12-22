 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«Елки 12» возглавил топ самых кассовых фильмов в России

Российская комедия «Елки 12», снятая Ольгой Долматовской, Андреем Силкиным, Борисом Дергачевым и Юрием Коробейниковым, возглавила кинопрокат в России, собрав за минувшие выходные 167,3 млн руб. Это следует из данных единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

На втором месте — российский фильм «Невероятные приключения Шурика», собравший за тот же период 66,3 млн руб., на третьем — еще одна отечественная картина «Волчок».

Фильм «Аватар 3» с начала проката собрал $88 млн
Общество
Фото:Jeff Spicer / Getty Images for The Walt Disney Company Limited

Как и предыдущие части франшизы, «Елки 12» объединяет несколько сюжетных линий в одну историю. Действие разворачивается в преддверии Нового года. По сюжету, девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Его путь сопровождается неожиданными встречами и испытаниями. Родители мальчика начинают поиски сына и пытаются исправить ситуацию до наступления Нового года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Полина Дуганова
российский прокат фильмы кино сборы
Материалы по теме
Мультфильм Константина Бронзита вошел в список претендентов на «Оскар»
Общество
Студия ответила на сообщения об отзыве прав на мультфильм «Буба» в России
Технологии и медиа
ТНТ сохранил Долину в фильме с песней «За деньги — да». Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
«Елки 12» возглавил топ самых кассовых фильмов в России Общество, 05:58
МВД сообщило о схеме, при которой жертвы сами звонят мошенникам Общество, 05:25
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Эксперты назвали самые атакуемые хакерами сферы в России Технологии и медиа, 05:00
Выражение «схема Долиной» войдет в словарь неологизмов 2025 года Общество, 04:52
Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине Политика, 04:42
Аналитик назвала размер пособий после индексации в 2026 году Общество, 04:32
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Румынии в 2026 году откроется центр НАТО для транзита оружия на Украину Политика, 04:20
Песков заявил о ежедневных встречах Путина с участниками спецоперации Политика, 04:12
При атаке дронов в Краснодарском крае загорелись причалы Политика, 03:55
В Краснодарском крае дроны повредили два судна и два причала Политика, 03:45
Орбан заявил, что санкции против России ударили по Европе вместо Москвы Политика, 03:26
Сенатор Грэм заявил, что полностью поддерживает смену режима в Венесуэле Политика, 03:16
Турецкие парламентарии подрались во время голосования за бюджет Политика, 03:01