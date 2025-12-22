 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

AP узнало об отзыве администрацией Трампа 29 глав зарубежных дипмиссий

Их полномочия истекают в январе 2026 года. Изменения связаны со стремлением Трампа удостовериться, что в странах у него есть люди, поддерживающие политику «Америка прежде всего», узнало AP
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах, сообщает The Associated Press со ссылкой на двух сотрудников Госдепартамента США.

По их данным, главы дипмиссий были уведомлены на прошлой неделе, что их полномочия истекают в январе 2026 года.

Все они заняли свои посты при администрации бывшего президента США Джо Байдена. Пострадавшие от перестановок не теряют свои должности на дипломатической службе, но вернутся в Вашингтон для других назначений, если захотят их принять, уточнили чиновники.

Госдепартамент отказался называть конкретное количество послов, но защитил изменения, назвав их «стандартным процессом в любой администрации».

В ведомстве отметили, что посол является «личным представителем президента, и президент имеет право удостовериться, что в этих странах у него есть люди, продвигающие повестку «Америка прежде всего».

Как пишет агентство, больше всего послов отозвали из Африки: послы отозваны из 13 стран: Бурунди, Камеруна, Кабо-Верде, Габона, Кот-д'Ивуара, Мадагаскара, Маврикия, Нигера, Нигерии, Руанды, Сенегала, Сомали и Уганды.

На втором месте — Азия, где послы будут сменены в шести странах: Фиджи, Лаосе, Маршалловых Островах, Папуа — Новой Гвинее, Филиппинах и Вьетнаме.

Изменения также коснулись также еще четырех стран в Европе — Армении, Македонии, Черногории и Словакии, двух стран Ближнего Востока — Алжир и Египет, Южной и Центральной Азии — Непал и Шри-Ланка, а также в Западном полушарии — Гватемала и Суринам.

В США выставили на продажу «шпионский» дом напротив посольства России
Политика
Фото:сервис Google Street View

В конце февраля Politico со ссылкой на источники писал о планах администрации президента США радикально реформировать Госдепартамент, сократив дипкорпус, посольства и полномочия ведомства. Планировалось сократить консульства в Германии, Франции, Италии и Бразилии.

В середине июля Госдепартамент США уведомил своих сотрудников о намерении уволить сотни из них «в ближайшие дни», сообщала FT. Такие действия стали возможны после решения Верховного суда, который разрешил администрации Трампа приступить к массовым сокращениям в федеральных ведомствах, отмечало издание.

В начале 2025 года департамент уведомил конгресс, что сокращения затронут около 1800 человек, в дополнение к почти тысяче других, которые решили уйти добровольно, писала FT.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
дипмиссии США дипломаты администрация президента высылка дипломатов
Материалы по теме
Посол заявил о договоренности с США по банковскому обслуживанию дипмиссий
Политика
Лавров сообщил о подготовке встречи России и США по работе дипмиссий
Политика
Дипмиссия в Лондоне назвала привычкой США вмешиваться в чужие выборы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Смартфоны в 2026 году могут стать дороже и хуже. Почему винить нужно ИИПодписка на РБК, 07:30
Трамп сделает заявление вместе с Хегсетом и министром ВМС Политика, 07:28
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:20
Москвичам пообещали снегопады до конца недели и температуру около нуля Общество, 07:06
Конец игры. Что стоит за чередой странных смертей криптомиллионеровПодписка на РБК, 07:01
AP узнало об отзыве администрацией Трампа 29 глав зарубежных дипмиссий Политика, 06:58
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
В США ответили на вопрос о новой встрече с Россией по раздражителям Общество, 06:40
Аэропорт Геленджика возобновил полеты спустя более чем восемь часов Политика, 06:29
«Елки 12» возглавил топ самых кассовых фильмов в России Общество, 05:58
МВД сообщило о схеме, при которой жертвы сами звонят мошенникам Общество, 05:25
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Эксперты назвали самые атакуемые хакерами сферы в России Технологии и медиа, 05:00