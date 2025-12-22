AP узнало об отзыве администрацией Трампа 29 глав зарубежных дипмиссий

Их полномочия истекают в январе 2026 года. Изменения связаны со стремлением Трампа удостовериться, что в странах у него есть люди, поддерживающие политику «Америка прежде всего», узнало AP

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах, сообщает The Associated Press со ссылкой на двух сотрудников Госдепартамента США.

По их данным, главы дипмиссий были уведомлены на прошлой неделе, что их полномочия истекают в январе 2026 года.

Все они заняли свои посты при администрации бывшего президента США Джо Байдена. Пострадавшие от перестановок не теряют свои должности на дипломатической службе, но вернутся в Вашингтон для других назначений, если захотят их принять, уточнили чиновники.

Госдепартамент отказался называть конкретное количество послов, но защитил изменения, назвав их «стандартным процессом в любой администрации».

В ведомстве отметили, что посол является «личным представителем президента, и президент имеет право удостовериться, что в этих странах у него есть люди, продвигающие повестку «Америка прежде всего».

Как пишет агентство, больше всего послов отозвали из Африки: послы отозваны из 13 стран: Бурунди, Камеруна, Кабо-Верде, Габона, Кот-д'Ивуара, Мадагаскара, Маврикия, Нигера, Нигерии, Руанды, Сенегала, Сомали и Уганды.

На втором месте — Азия, где послы будут сменены в шести странах: Фиджи, Лаосе, Маршалловых Островах, Папуа — Новой Гвинее, Филиппинах и Вьетнаме.

Изменения также коснулись также еще четырех стран в Европе — Армении, Македонии, Черногории и Словакии, двух стран Ближнего Востока — Алжир и Египет, Южной и Центральной Азии — Непал и Шри-Ланка, а также в Западном полушарии — Гватемала и Суринам.

В конце февраля Politico со ссылкой на источники писал о планах администрации президента США радикально реформировать Госдепартамент, сократив дипкорпус, посольства и полномочия ведомства. Планировалось сократить консульства в Германии, Франции, Италии и Бразилии.

В середине июля Госдепартамент США уведомил своих сотрудников о намерении уволить сотни из них «в ближайшие дни», сообщала FT. Такие действия стали возможны после решения Верховного суда, который разрешил администрации Трампа приступить к массовым сокращениям в федеральных ведомствах, отмечало издание.

В начале 2025 года департамент уведомил конгресс, что сокращения затронут около 1800 человек, в дополнение к почти тысяче других, которые решили уйти добровольно, писала FT.