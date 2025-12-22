В США ответили на вопрос о новой встрече с Россией по раздражителям

Вашингтон и Москва пока не договорились о проведении новой встречи по вопросам нормализации двусторонних отношений. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве США в России.

В дипмиссии отметили, что Соединенные Штаты рассматривают канал двусторонних операций как конструктивную и постоянно действующую площадку для обсуждения вопросов, связанных со стабилизацией работы своих представительств. «В настоящее время никаких предстоящих переговоров в таком формате не запланировано», — пояснили в посольстве.

Там также напомнили, что с начала года стороны провели лишь два раунда консультаций, посвященных устранению так называемых раздражителей в отношениях между Россией и США.

В конце сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что договорился с госсекретарем США Марко Рубио о проведении в течение осени третьего раунда консультаций по поводу «раздражителей» в двусторонних отношениях. Речь, в частности, шла о визовых вопросах и работе посольств.

В ноябре министр сообщил, что диалог России и США по раздражителям затягивается. Он отметил, что «раздражителей в российско-американских отношениях очень много». По словам Лаврова, диалог с Вашингтоном по ним идет, но не так быстро, как хотелось бы.

16 декабря посольство России в США заявило, что в результате действий администрации президента США Дональда Трампа в отношениях между странами приоткрылось «окно возможностей» для их нормализации на основе принципов равноправия, уважения национальных интересов и неконфронтационного сосуществования.