Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп сделает заявление вместе с Хегсетом и министром ВМС

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп во вторник, 23 декабря, в 00:30 мск выступит с заявлением вместе с министром войны Питом Хегсетом и главой ВМС Джоном Феланом. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Тема заявления неизвестна. Репортеры, однако, уточнили, что Трамп выступит в Палм-Бич, Флорида. За час до этого американскому президенту проведут закрытый брифинг по разведке.

AP узнало об отзыве администрацией Трампа 29 глав зарубежных дипмиссий
Политика
Фото:Anna Moneymaker / Getty Images

Заявление будет сделано на фоне обострения ситуации между США и Венесуэлой, включая усиление американской военной активности в Карибском бассейне и обвинения Вашингтоном Каракаса в наркоторговле. К ноябрю в регионе были развернуты эсминцы и десантные суда, численность военных оценивается до 16 тыс. человек, а в декабре добавилась авианосная ударная группа USS Gerald R. Ford, которая действует в южной части Карибского моря.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявил, что наращивание американских сил повышает напряженность в регионе и Москва находится в «плотном контакте» с Каракасом.

19 декабря Трамп заявил, что не исключает возможность войны с Венесуэлой. «Я этого не исключаю, нет», — сказал он.

