Военная операция на Украине⁠,
За ночь дроны сбили над Кубанью, Черным морем и Брянской областью

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Минувшей ночью, с 23:30 до 7:00 мск, дежурные средства ПВО сбили над Россией шесть украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Три дрона уничтожили в Краснодарском крае, еще два пришлись на акваторию Черного моря. Один беспилотник перехватили над территорией Брянской области.

До этого, в период с 20:00 до 23:30 мск 21 декабря, над Россией уничтожили 35 украинских беспилотников. Дроны сбили над акваторией Черного моря (23 аппарата), над Крымом (шесть), а также над акваторией Азовского моря и Белгородской областью (по три).

Обломки БПЛА повредили трубопровод в поселке Краснодарского края
Политика

В ночь на 22 декабря в Краснодарском крае дроны повредили два причала и два судна в поселке Волна. В результате атаки на причалах возник пожар. Однако, как сообщил краевой оперштаб, никто не пострадал.

Полина Дуганова
Минобороны атака дронов беспилотники БПЛА Краснодарский край Черное море Брянская область
