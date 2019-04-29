«Дружбе» удружила Самара

Три вопроса в связи со скандалом вокруг поставок нефти в Белоруссию

«Транснефть» назвала источник загрязнения нефти, поставляемой через Белоруссию в Европу, — им оказалась компания «Самаратранснефть-Терминал», которая находится в стадии банкротства. РБК разбирался в причинах и последствиях вброса

Фото: John Guillemin / Bloomberg

1. Что произошло

Поздно вечером в пятницу, 19 апреля, белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества российской нефти Urals, поступающей по нефтепроводу «Дружба» в белорусскую трубу «Гомельтранснефть Дружба». Пресс-секретарь «Белнефтехима» Марина Костюченко тогда заявила, что в течение последних нескольких дней по нефтепроводу из России начала поступать нефть с содержанием хлорорганических соединений, «превышающим в десятки раз предельные значения». «Переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ», — добавила она, имея в виду Мозырский НПЗ и завод «Нафтан».

«Гомельтранснефть Дружба» помимо поставок на внутренний рынок обеспечивает транзит российской нефти через Белоруссию на Украину, в Польшу, Германию, Чехию, Словакию и Венгрию. По данным «Интерфакса», в 2018 году компания прокачала 60,4 млн т нефти, из них 58,8 млн т — из России. Из этого объема на Мозырский НПЗ было поставлено 8,8 млн т. Поставки через Белоруссию обеспечивают около четверти экспорта нефти из России.

Российская «Транснефть» признала проблему с качеством нефти через несколько часов после заявления «Белнефтехима», спрогнозировав, что ее можно будет решить в течение ближайших дней. Но этого не произошло. 22 апреля на Мозырском НПЗ заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования: из-за высокого содержания хлорорганики в нефти возникла «высокая коррозионная активность». На следующий день гендиректор Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб заявил, что Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов (бензина, дизтоплива и пр.) на Украину и в Польшу из-за некачественного российского сырья. По данным Белорусского телевидения, в резервуарах скопилось более 1 млн т загрязненной нефти из России.

25 апреля Германия и Польша приостановили поставки сырой нефти из России по нефтепроводу «Дружба», Белоруссия, в свою очередь, уведомила, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть. «На западе нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты», — сказал тогда представитель компании «Гомельтранснефть Дружба». Затем к ним присоединилась Украина, которая остановила поставки по южному ответвлению «Дружбы» на участке Мозырь — Броды и Словакия (из Бродов нефтепровод идет в эту страну).

В тот же день источники Reuters и Bloomberg сообщили, что из-за проблем с качеством нефти была прекращена отгрузка сырья еще по одному маршруту — через порт Усть-Луга на Балтике. Но в российском Минэнерго это опровергли:

«Отмечаем продолжение отгрузки российской нефти в порту Усть-Луга, что способствует поступлению кондиционной нефти на узел учета Унеча в ближайшее время». Проблему с поставками некачественной нефти через Белоруссию вице-премьер Дмитрий Козак обещал решить в течение двух недель. Меры по устранению последствий инцидента позволят до понедельника, 29 апреля,‬ «подать соответствующую стандартам нефть до границы с Белоруссией, а в течение двух недель полностью восстановить стабильную работу нефтепровода», — сказал он в пятницу, 26 апреля.

2. Как некачественная нефть попала в трубу

Проблемы с поставками российской нефти через территорию Белоруссии возникли через несколько дней после заявления белорусского президента Александра Лукашенко о возможной остановке на ремонт нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, идущих через территорию республики. «Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — сказал Лукашенко, имея в виду запрет Россельхознадзора на ввоз яблок и груш из Белоруссии. По его словам, до последнего времени Минск шел навстречу Москве и ремонтировал эти трубопроводы в «авральном режиме», не прекращая их работу, так как понимал, что это нанесет ущерб России: по этим трубопроводам идет «главный экспортный продукт» России.

«Транснефть» в пятницу, 26 апреля, заявила, что «можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений [который привел к загрязнению российской нефти] осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре «Самаратранснефть-Терминал», осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей».

По данным «Транснефти», силовые ведомства возбудили уголовное дело и первые результаты свидетельствуют о том, что загрязнение нефти было «умышленным действием». «В данный момент в Самаре в офисах нескольких частных организаций идут следственные действия на предмет определения причастности к произошедшему», — сообщила компания.

Но после выхода этого сообщения первый заместитель гендиректора «Самаратранснефть-Терминала» Антон Томилов заявил РБК, что информация о причастности компании к вбросу является некорректной. Узел слива и компаундирования нефти (УСИКН) Самара — Унеча, на котором произошел вброс загрязненной нефти, был продан в декабре 2017 года Городской инновационно-лизинговой компании, которая передала его в лизинг, а затем перепродала в пользу ООО «Нефтеперевалка». Сама «Самаратранснефть-Терминал» сейчас находится в процедуре банкротства.

«С понедельника на территории УСИКНа проходят проверочные мероприятия. «Самаратранснефть-Терминал» к следственным действиям никак не привлекали», — сказал Томилов. Узел слива находится через железную дорогу от НПЗ, принадлежащего «Самаратранснефть-Терминалу», добавил он. Представитель «Транснефти» отказался это прокомментировать, с представителем «Нефтеперевалки» связаться не удалось.

Хлорорганические соединения используются для повышения нефтеотдачи пласта, сказал РБК заведующий кафедрой технологий переработки нефти РГУ нефти и газа им. Губкина Владимир Капустин. Крупные компании давно не используют подобные растворы, а небольшие частные компании периодически пытаются на своих месторождениях увеличить добычу нефти с помощью хлорорганики, но при сдаче в трубу нефть очищается от них, добавил он.

Хлорорганические соединения, попавшие в нефтепровод «Дружба», содержат высокую концентрацию дихлорэтана, следует из сообщения российского Минэнерго. Раствор дихлорэтана может применяться в процессе очищения нефти от парафина, сказал РБК бывший топ-менеджер нефтесервисной компании. Он утверждает, что в России используется такая добавка для борьбы с отложениями парафина в скважине. В ее состав входит, в частности, хлорид натрия.

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

3. Чем опасны такие загрязнения

Виновные в ухудшении качества поставляемой в Белоруссию нефти компании и их менеджмент будут привлечены к ответственности, заявил накануне, 25 апреля, вице-премьер Дмитрий Козак. «Когда будет выявлено, кто является автором этого «произведения», будут применены соответствующие меры», — сказал он, добавив, что речь идет как о штрафах, так и о личной ответственности сотрудников компаний. При этом вице-премьер подчеркнул, что проблему не надо политизировать, так как технические сложности «периодически случаются».

Основная проблема с попаданием хлорорганических соединений в нефть в объеме, в несколько десятков раз превышающем нормативы (установленная норма — не более 5 мг хлорорганики на литр нефти), в том, что такая нефть вызывает коррозию оборудования на НПЗ, сказал РБК Капустин. «В первую очередь речь идет о системе риформинга, об оборудовании для производства высокооктанового бензина (качественный бензин. — РБК), которое выходит из строя. Процесс такой быстрый и агрессивный, что приводит к образованию дыр в оборудовании. Прямогонный бензин из одной трубы теплообменника смешивается с высокооктановым из другой трубы, на выходе мы получаем бензин с низким октановым числом, продукт ненадлежащего качества», — пояснил эксперт. По его словам, на оборудование для производства дизеля добавка действует в меньшей степени, а трубопроводную систему совсем не повреждает.

«У нас был случай с попаданием хлорорганики в трубу, а затем на заводе ТНК в 1999 году», — вспоминает Капустин, который тогда был вице-президентом Тюменской нефтяной компании. Хлорорганика привела к повреждению теплообменников, системы гидроочистки и риформинга бензина. «Пришлось менять дорогостоящее оборудование, например змеевики. После расследования причин этого случая прошло совещание в Минэнерго, по итогам которого практически запретили пользоваться добавками с хлорорганикой для целей повышения нефтеотдачи пласта», — сказал он.

Дихлорэтан бывает двух видов, оба токсичны, добавил директор аналитического центра Rupec Андрей Костин. Первый напрямую реагирует с металлом и может приводить к коррозии, а второй при определенных условиях может вступать в реакции с образованием соляной кислоты, которая также приводит к быстрой коррозии оборудования. Кроме того, дихлорэтан второго типа может отравить чувствительные платиновые катализаторы в риформинге — они потеряют свои свойства, заключил он.

4. Цена вопроса

Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков 26 апреля заявил, что поставки некачественной российской нефти привели к нештатной работе белорусских НПЗ, снижению выработки нефтепродуктов и, соответственно, к невыполнению контрактных обязательств перед покупателями. «Потери несут и государственный бюджет Республики Беларусь, и нефтетранспортные организации», — подчеркнул он. Белоруссия предварительно оценила свои потери примерно в $100 млн в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов, сообщил зампред «Белнефтехима» Владимир Сизов. Он также добавил, что параллельно идет оценка ущерба, нанесенного оборудованию НПЗ.

Ранее Рыбаков также говорил, что белорусский концерн будет требовать компенсации от российской «Транснефти». «У нас с белорусской стороной заключены договоры на прокачку нефти, где оговорены в том числе действия сторон в случае превышения норм органических хлоридов в нефти. Мы будем действовать в соответствии с этими договорами», — отвечал на это представитель «Транснефти».



$100 млн — это адекватная оценка упущенной выгоды, считает трейдер компании Lombi Gas Роман Мацаев. Но итоговая сумма может быть и выше, добавляет он. «Это и прямые потери в виде штрафных санкций со стороны покупателей, и репутационные потери поставщика», — отмечает он.

Процесс замены выведенного из строя оборудования НПЗ из-за некачественной нефти в среднем занимает несколько месяцев, сказал Владимир Капустин. Но, по его оценке, ущерб, объявленный белорусской стороной, завышен как минимум в десять раз. Доказать ущерб заводов будет сложно, добавляет источник в крупной нефтяной компании: «Это сделать трудно. «Нафтан» давно нуждается в ремонте, а причины коррозии могут быть самые разные».

Но ущерб могли понести не только белорусские предприятия. Из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» несколько российских компаний не смогли поставить европейским потребителям нефть. Так, одна компания не смогла продать партию примерно на 100 тыс. т нефти, сказал РБК ее менеджер. По его словам, теперь эта партия будет реализована позже, когда ситуация нормализуется. «Расходы на хранение нефти не очень значительные, но могут последовать штрафные санкции от покупателей», — отметил он. По словам собеседника РБК, обычно такие претензии предъявляются в судебном порядке или по договорам перекладываются на транспортную компанию — «Транснефть», а она, в свою очередь, должна предъявить эти расходы компании, виновной в загрязнении.