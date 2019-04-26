Минэнерго опровергло остановку отгрузки нефти в порту Усть-Луга

Минэнерго опровергает сообщения о приостановке поставок сырой нефти по экспортному маршруту через порт Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

«Отмечаем продолжение отгрузки российской нефти в порту Усть Луга, что способствует поступлению кондиционной нефти на узел учета Унеча в ближайшее время», — говорится в сообщение.

В Минэнерго сообщили, что в связи с проблемной ситуацией в сфере поставок нефти в Белоруссию, в Минске 26 апреля пройдут четырехсторонние переговоры с участием представителей Белоруссии, Польши и Украины «для нахождения совместного бесконфликтного решения сложившейся форс-мажорной ситуации».

Проблема с качеством российской нефти возникла на прошлой неделе. Первым внимание на нее обратил белорусский концерн «Белнефтехим». Нефть, поставляемая в Белоруссию, оказалась загрязнена хлорорганическими соединениями. Некачественное сырье оказалось причиной поломки оборудования на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.