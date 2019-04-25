Козак пообещал наказать ответственных за проблемы с нефтью для Белоруссии

Виновные в ухудшении качества поставляемой в Белоруссию нефти компании и их менеджмент будут привлечены к ответственности. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак, передает ТАСС.

«Когда будет выявлено, кто является автором этого «произведения», то будут применены соответствующие меры», — заявил он и добавил, что речь идет как о штрафах, так и о личной ответственности сотрудников компаний.

При этом Козак подчеркнул, что проблему не надо политизировать, так как технические сложности «периодически случаются».

Ранее Россия признала «техническую проблему с качеством нефти», которая идет в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба». Из-за этого Минск на два дня приостановил экспорт светлых нефтепродуктов и оценил потери в $100 млн. Козак также уточнял, что в понедельник, 29 апреля, поступающая в Белоруссию по трубопроводу «Дружба» нефть будет чистой.