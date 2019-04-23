Минск приостановил экспорт светлых нефтепродуктов из-за российской нефти

Страна перестала поставлять на Украину, в Польшу и Прибалтику бензины и дизельное топливо. Причиной названа некачественная нефть из России

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С заявлением о приостановке экспорта светлых нефтепродуктов выступил заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб, передает агентство БелТА.

«На текущий момент [контрактные обязательства] приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью», — сказал он.

Под светлыми нефтепродуктами обычно понимают моторный бензин, авиационный керосин, дизельное топливо и т.п.

Гриб мотивировал решение Минска необходимостью обеспечить нефтепродуктами белорусский рынок. Белоруссия «работает над тем», чтобы избежать предусмотренных контрактами санкций из-за ситуации с экспортом нефтепродуктов, говорится в сообщении агентства. Возможный ущерб еще не оценивали.

В конце прошлой недели в концерне «Белнефтехим» говорили о временном ограничении поставок нефтепродуктов, в качестве причины называлось сырье «с ухудшенным качеством». За несколько дней до этого концерн зафиксировал ухудшение качества нефти из России, которая поступает в страну по нефтепроводу «Дружба». В российской нефти обнаружили концентрацию хлорорганических соединений, превышающую допустимую «в десятки раз».