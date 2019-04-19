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«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из России
По словам представителя концерна, нефть из России поступает со значительным содержанием хлорорганических соединений. Концерн запросил встречу с представителями «Транснефти» для решения ситуации
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Белорусский концерн «Белнефтехим» заявил, что в течение последних нескольких дней произошло ухудшение качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу концерна.

Речь идет о российской экспортной смеси Urals, которая поступает транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». По словам пресс-секретаря «Белнефтехима» Марины Костюченко, по нефтепроводу из России поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, «превышающим в десятки раз предельные значения».

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«Переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ», — подчеркнула представитель концерна.

В настоящее, по ее словам, принимаются меры по минимизации последствий переработки нефти, не соответствующей стандарту, и обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами. Операторы нефтепровода «Дружба» из других стран проинформированы о сложившейся ситуации. «Специалистами концерна оценивается уровень потерь от ухудшения качества нефти», —добавила представитель «Белнефтехима».

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Она уточнила, что отбор образцов нефти и их исследование проводились ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в присутствии представителя «Транснефти» в Белоруссии. Белорусская сторона запросила официальную встречу с представителями «Транснефти» для урегулирования ситуации, добавила представитель ​«Белнефтехима».
Автор: Мария Бондаренко
Теги: Белоруссия, «Дружба»
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