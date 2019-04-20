Белоруссия потребует компенсацию от «Транснефти» за некачественную нефть

Председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что компенсационные механизмы будут обсуждаться с «Транснефтью» на предстоящем совещании. Ранее концерн сообщил о резком ухудшении качества российской нефти

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Белорусский концерн «Белнефтехим» будет требовать компенсации от российской «Транснефти» за поставку некачественной нефти. Об этом заявил председатель концерна Андрей Рыбаков, передает БелТА.

«Все возможные последствия будут обсуждены с «Транснефтью» на предстоящем совещании. Белорусская сторона будет настаивать на выработке компенсационных механизмов», — сказал Рыбаков. «Требуется заместить нефть качественным продуктом с отсутствием превышения допустимой концентрации по хлорорганике. Над этим работаем и ждем информации от российской стороны», — отметил председатель.

«У нас с белорусской стороной заключены договоры на прокачку нефти, где оговорены в том числе действия сторон в случае превышения норм органических хлоридов в нефти. Мы будем действовать в соответствии с этими договорами», — сказал РБК представитель «Транснефти» Игорь Демин.

О том, что из России стала поступать некачественная нефть Urals, стало известно вечером 19 апреля. Первыми о поступлении некачественной нефти сообщил Мозырский нефтеперерабатывающий завод, отдельные пробы показывали превышение содержания хлорорганических соединений в сто раз. Эти соединения могут испортить теплообменное оборудование и катализаторные системы, их ремонт может занять от полугода и больше, а ущерб может составить сотни миллионов долларов, подчеркнул Рыбаков.