СМИ узнали о приостановке экспорта нефти из России еще по одному маршруту

В российском порту Усть-Луга на Балтике приостановлена отгрузка сырой нефти марки Urals. Об этом со ссылкой на семь источников в отрасли сообщает русскоязычная редакция Reuters. При этом в публикации агентства на английском языке указывается, что об этом рассказали только четыре собеседника. Также об этом говорит неназванный источник Bloomberg.
Покупатели, отмечается в англоязычной статье, отказались загружать нефть с недопустимо высокими показателями содержания органического хлорида. «Покупатель [в Усть-Луге] отказался от отгрузки партии в третьей декаде из-за качества», — сказал в свою очередь трейдер на рынке Urals русскоязычной редакции агентства. Его слова подтвердили еще два собеседника Reuters.
Также, напомнил Reuters, принимать Urals не хотят покупатели по трубопроводу «Дружба». Так, импорт по этому направлению из-за проблем с качеством временно приостановили, в том числе, Германия, Польша и Словакия. Русскоязычная редакция агентства со ссылкой на два источника пишет, что к ним также присоединилась Чехия. Однако представитель польской PKN Orlen, владельца НПЗ Czeska Rafinerska, замечает Reuters, 25 апреля заявил, что чешские заводы продолжают принимать нефть и оценивают ее качество как «хорошее».
Подобный шаг со стороны западных государств, замечает агентство, перекрывает основной маршрут поставок для польских нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих PKN Orlen и Grupa Lotos, а также для заводов в Германии, принадлежащих Total, Shell, Eni и «Роснефти».