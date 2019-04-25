СМИ узнали о приостановке экспорта нефти из России еще по одному маршруту

СМИ узнали о приостановке экспорта нефти из России еще по одному маршруту

Из-за проблем с качеством отгрузка российской нефти марки Urals приостановлена в балтийском порту Усть-Луга, выяснили Reuters и Bloomberg

Нефтеналивной терминал в морском торговом порту Усть-Луга (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

В российском порту Усть-Луга на Балтике приостановлена отгрузка сырой нефти марки Urals. Об этом со ссылкой на семь источников в отрасли сообщает русскоязычная редакция Reuters. При этом в публикации агентства на английском языке указывается, что об этом рассказали только четыре собеседника. Также об этом говорит неназванный источник Bloomberg.

Покупатели, отмечается в англоязычной статье, отказались загружать нефть с недопустимо высокими показателями содержания органического хлорида. «Покупатель [в Усть-Луге] отказался от отгрузки партии в третьей декаде из-за качества», — сказал в свою очередь трейдер на рынке Urals русскоязычной редакции агентства. Его слова подтвердили еще два собеседника Reuters.​

Также, напомнил Reuters, принимать Urals не хотят покупатели по трубопроводу «Дружба». Так, импорт по этому направлению из-за проблем с качеством временно приостановили, в том числе, Германия, Польша и Словакия. Русскоязычная редакция агентства со ссылкой на два источника пишет, что к ним также присоединилась Чехия. Однако представитель польской PKN Orlen, владельца НПЗ Czeska Rafinerska, замечает Reuters, 25 апреля заявил, что чешские заводы продолжают принимать нефть и оценивают ее качество как «хорошее».

Подобный шаг со стороны западных государств, замечает агентство, перекрывает основной маршрут поставок для польских нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих PKN Orlen и Grupa Lotos, а также для заводов в Германии, принадлежащих Total, Shell, Eni и «Роснефти».