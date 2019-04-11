Лукашенко заявил о выкручивании рук «обнаглевшей» Россией

Закрытие российского рынка для Белоруссии равнозначно санкциям, добавил президент республики. Он призвал не идти навстречу Москве в вопросе ремонта нефтепроводов

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с экономическим блоком своего правительства, на котором поднял тему взаимодействия с Россией, передает агентство БелТА. Сначала он отметил, что Россия «все больше и больше вводит санкций» против Минска.

Москва сама находится под санкциями и осуждает введенные против нее ограничения, однако «подобным оружием воюют против ближайших своих союзников», сказал президент Белоруссии. После этого он затронул тему ограничения поставок белорусских продуктов на российский рынок (так, 10 апреля Россельхознадзор запретил ввозить яблоки и груши из соседней страны, а в конце марта — импорт турецких груш через Белоруссию). Россия закрывает рынок для Белоруссии, охарактеризовал ситуацию Лукашенко.

Затем он заявил, что около полутора лет назад возникла необходимость ремонтировать идущие через Белоруссию нефтепровод и нефтепродуктопровод. Их «надо было бы» закрыть, но Минск этого не сделал, а ремонтировал их «в авральном порядке», так как понимал, что это нанесет ущерб России — по этим трубопроводам идет «главный экспортный продукт» Москвы.

Но сейчас, следует из слов президента Белоруссии, стоит действовать по-другому. «Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — сказал Лукашенко.