Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

Польская сторона уведомила белорусскую, что останавливает транзит по нефтепроводу «Дружба» из-за низкого качества поступающей нефти. Минск в этой связи перекрыл западную ветку трубопроводу

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Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на представителя ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго.

«Мы получили письмо от PERN [оператор польского участка трубопровода «Дружба»], что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок «Адамово», — приводит агентство его слова.

«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть. «На западе нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты», — сказал Вериго. Он уточнил, что поставка нефти по другой ветке сохраняется в объемах около 40 тыс. т в сутки — необходимых для транзита в направлении Украины.