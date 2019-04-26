Словакия приостановила транзит нефти из России по нефтепроводу «Дружба»

Компания Transpetrol, которая является оператором словацкого участка нефтепровода «Дружба», приостановила поставки российской нефти. Таким образом, Словакия присоединилась к другим странам, которые ранее прекратили поставки нефти из России из-за обнаружения в ней повышенного уровня органического хлора. Об этом сообщает HNonline.sk.

Директор юридического и контрольного отдела Transpetrol Матей Пориес заявил, что это решение было принято на фоне действий «Укртранснафты». По его словам, нефтепровод, идущий из Украины в Словакию, до урегулирования ситуации функционировать не будет.

Представитель компании Slovnaft (словацкая дочерняя компания венгерского нефтегазового концерна MOL) Антон Молнар подтвердил эту информацию. Он отметил, что более детальный комментарий поступит в пятницу, 26 апреля.

Как сообщает ТАСС, днем 25 апреля в MOL утверждали, что качество сырой нефти, которая поступает по трубопроводу «Дружба» в южном направлении для Словакии и Венгрии, соответствует операционным стандартам. «Пока мы видим, что качество сырой нефти, поступающей по трубопроводу, соответствует нашим операционным стандартам», — заявляли в компании.