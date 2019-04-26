Бизнес , 19:50
0
Козак назвал сроки восстановления стабильной работы нефтепровода «Дружба»
На переговорах представители России, Белоруссии, Польши и Украины согласовали мероприятия для устранения инцидента. Качественная нефть поступит в Белоруссию уже 29 апреля
Дмитрий Козак
Вице-премьер Дмитрий Козак по итогам переговоров в Минске заявил, что стабильная работа нефтепровода «Дружба» будет восстановлена в течение двух недель. Об этом сообщает корреспондент РБК.
«По результатам переговоров с участием представителей Российской Федерации, Белоруссии, Польши и Украины приняты согласованные решения по реализации специальных технологических мероприятий для устранения последствий инцидента. Это позволит, как ранее предполагалось, до 29 апреля подать соответствующую стандартам нефть до границы с Белоруссией, а в течение двух недель полностью восстановить стабильную работу нефтепровода», — сказал Козак.
Материал дополняется