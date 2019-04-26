Козак назвал сроки восстановления стабильной работы нефтепровода «Дружба»

На переговорах представители России, Белоруссии, Польши и Украины согласовали мероприятия для устранения инцидента. Качественная нефть поступит в Белоруссию уже 29 апреля

Дмитрий Козак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Вице-премьер Дмитрий Козак по итогам переговоров в Минске заявил, что стабильная работа нефтепровода «Дружба» будет восстановлена в течение двух недель. ​Об этом сообщает корреспондент РБК.

«По результатам переговоров с участием представителей Российской Федерации, Белоруссии, Польши и Украины приняты согласованные решения по реализации специальных технологических мероприятий для устранения последствий инцидента. Это позволит, как ранее предполагалось, ‪до 29 апреля‬ подать соответствующую стандартам нефть до границы с Белоруссией, а в течение двух недель полностью восстановить стабильную работу нефтепровода», — сказал Козак.

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